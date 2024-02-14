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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:31

Просмотров: 71

Жители Актау пожаловались на запах гари: экологи взяли пробы воздуха

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города выразили обеспокоенность из-за запаха гари. Многие предположили, что он может исходить от сжигания мусора на незаконном полигоне. В департаменте экологии сообщили, что сегодня, 14 февраля, взяли пробы атмосферного воздуха в городе.

Фото из архива
Жители Актау пожаловались на запах гари в городе.

- Что за вонь и запах гари накрывает город? Опять какой-то незаконный мусорный полигон сжигаете или как? Где экологи? Акимат? - пожаловались горожане.


Департамент экологии по Мангистауской области сообщил, что по жалобам жителей города специалистами отдела лабораторно-аналитического контроля с целью выявления конкретных источников загрязнения был разработан график мониторинга в ночное время в течение года, и уже начаты надзорные работы.

- По графику 14 февраля текущего года в ночное и утреннее время были отобраны пробы атмосферного воздуха в Актау и на производственных территориях. В результате мониторинга не зафиксировано превышения предельной концентрации вредных веществ в воздухе, - заявили в экологии региона.


В департаменте также отметили, что экологи продолжат работу по мониторингу.

- Результаты мониторинга будут опубликованы в социальных сетях департамента в случае выявления очагов загрязняющих источников, - отметили в ведомстве.



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Комментарии ( 1 )

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  • Placida
 babe (Посетители) Сегодня, 17:36
Нашим экологам нет веры !!!!! Взяточники!!!
 
 

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