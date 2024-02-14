Жители Актау пожаловались на запах гари: экологи взяли пробы воздуха

- Что за вонь и запах гари накрывает город? Опять какой-то незаконный мусорный полигон сжигаете или как? Где экологи? Акимат? - пожаловались горожане.

- По графику 14 февраля текущего года в ночное и утреннее время были отобраны пробы атмосферного воздуха в Актау и на производственных территориях. В результате мониторинга не зафиксировано превышения предельной концентрации вредных веществ в воздухе, - заявили в экологии региона.

- Результаты мониторинга будут опубликованы в социальных сетях департамента в случае выявления очагов загрязняющих источников, - отметили в ведомстве.

Жители Актау пожаловались на запах гари в городе.Департамент экологии по Мангистауской области сообщил, что по жалобам жителей города специалистами отдела лабораторно-аналитического контроля с целью выявления конкретных источников загрязнения был разработан график мониторинга в ночное время в течение года, и уже начаты надзорные работы.В департаменте также отметили, что экологи продолжат работу по мониторингу.