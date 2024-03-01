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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:19

Просмотров: 407

Каспий мелеет: казахстанские экологи призывают экономить воду

За 15 лет акватория казахстанского сектора моря сократилась на 7%, передает Almaty.tv.

Фото Almaty.tv
Экономить воду для спасения Каспийского моря предлагают казахстанские экологи, поскольку одно из крупнейших водохранилищ на планете продолжает стремительно уменьшаться. Самое сильное обмеление побережья зафиксировали почти полвека назад. Тогда уровень достигал критической отметки и опускался до 29 метров. Если так пойдёт и дальше, то, по прогнозам специалистов, замкнутый водоем может исчезнуть с карты мира, передает Almaty.tv.



Длина берега Каспийского моря в Казахстане - 2300 километров. Большая часть приходится на Мангистаускую область. Недавно общественность шокировали кадры с побережья, снятые на дрон travel-блогером Нуркеном Тажибаем. Он выложил на своей странице видео, на котором наглядно видно, как сильно обмелел Каспий.

- Третий год я снимаю море в абсолютно разных местах. Обмеление страшное. Вот здесь, я вчера буквально заметил, здесь в прошлом году катера отъезжали отсюда. В шоке, конечно. Начинается с Запада, то есть, от нас море отходит очень стремительно. Я очень надеюсь, что этого не произойдет, конечно, - рассказал блогер Нуркен Тажибай.


Местные жители тоже переживают за морскую акваторию. Некоторые говорят, что Каспий такими темпами может повторить судьбу Арала.

- В 2018 году приехал сюда. С каждым годом уровень воды падает. Это наше природное богатство, нужно сохранить Каспий.
- Живу в этом городе с 66-го года. Мы не можем говорить о развитии туризма с такой ситуацией.


Данные дистанционного исследования земли показывают, что за 15 лет акватория казахстанского сектора Каспийского моря сократилась на 7%. Это опасно как для экосистемы, так и для судоходства. Причина: уменьшение воды, впадающей в Каспий, и недостаточное количество осадков, считают специалисты. Пока есть два способа решить проблему. Один из них - строительство Евразийского канала, соединяющего Каспийское и Азовское моря. Второй - это разработка канала от Южного моря до Персидского залива, ранее предложенного президентом Ирана.

- Одна из главных причин обмеления Каспия – испарение. Чтобы избежать экологической катастрофы, необходимо участие всех пяти прикаспийских государств. Нужно углублять и очищать реки, разумно использовать их воду. И второй момент: нужно научиться экономить воду, - заявил эколог Орынбасар Токжанов.


В ближайшее время при Министерстве водных ресурсов будет создан Институт исследования Каспия. Он будет заниматься мониторингом уровня воды. Учитывая, что Каспий - это гигантское водохранилище, граничащее с пятью странами, решать проблему намерены общими усилиями.

- Пять государств совместно проводят научно-исследовательские работы. Нужно выяснить, почему Каспийское море мелеет. Ежегодно в Каспийское море впадает 300 миллиардов кубометров воды. Большая часть из них, это 80% вода из реки Волга, - сообщил руководитель департамента Министерства водных ресурсов и ирригации РК Муслим Жиенбаев.


По данным ученых, за последние 150 лет уровень моря опускался и поднимался 5 раз. Сегодня уровень воды опустился до 4-х метров.



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Комментарии ( 1 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • K_e_k_s
  • Галина63
  • molchun
 Космос (Посетители) Сегодня, 09:54
"Экономить воду" это, конечно, хорошо. Но к морю это не имеет отшношение... )))
Пока вода отступила, займитесь реальными делами: очистите обнаженное дно, приведите в порядок пляжную зону, гидротехнические сооружения, облагоустройте набережную и, ни в коем случае, не раздавайте прирощенные участки побережья. Море по-любому вернётся! ;)
 
 

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