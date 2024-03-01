Каспий мелеет: казахстанские экологи призывают экономить воду

- Третий год я снимаю море в абсолютно разных местах. Обмеление страшное. Вот здесь, я вчера буквально заметил, здесь в прошлом году катера отъезжали отсюда. В шоке, конечно. Начинается с Запада, то есть, от нас море отходит очень стремительно. Я очень надеюсь, что этого не произойдет, конечно, - рассказал блогер Нуркен Тажибай.

- В 2018 году приехал сюда. С каждым годом уровень воды падает. Это наше природное богатство, нужно сохранить Каспий.

- Живу в этом городе с 66-го года. Мы не можем говорить о развитии туризма с такой ситуацией.

- Одна из главных причин обмеления Каспия – испарение. Чтобы избежать экологической катастрофы, необходимо участие всех пяти прикаспийских государств. Нужно углублять и очищать реки, разумно использовать их воду. И второй момент: нужно научиться экономить воду, - заявил эколог Орынбасар Токжанов.



- Пять государств совместно проводят научно-исследовательские работы. Нужно выяснить, почему Каспийское море мелеет. Ежегодно в Каспийское море впадает 300 миллиардов кубометров воды. Большая часть из них, это 80% вода из реки Волга, - сообщил руководитель департамента Министерства водных ресурсов и ирригации РК Муслим Жиенбаев.