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ЛАДА.kz » Экология

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 15:20

Просмотров: 405

Жители поселка Шетпе в Мангистау страдают от песчаных бурь с каменных карьеров

В Мангистауском областном департаменте экологии прошло совещание по проблеме песочной пыли, летящей со стороны карьеров на жителей поселка Шетпе. На заседании с докладом выступил руководитель ведомства Армат Джусупкалиев, сообщает департамент экологии региона.

Фото из архива Лады
По его словам, Министерство экологии и природных ресурсов РК и администрация Мангистауской области совместно утвердили Дорожную карту решения сложных экологических проблем. И одна из главных экологических проблем для жителей села Шетпе - производственная пыль, которая летит с карьеров, выпускающих гравий. Этот песок распространяется на несколько километров, что является грубым нарушением экологических норм.

Окрестности села Шетпе фактически окружены карьерами по производству гравия. Факт загрязнения зафиксирован официально. Местные жители выражают протесты подобному соседству.

По данным управления земельных отношений Мангистауской области, раньше в регионе было 30 карьеров. В настоящее время их осталось 25, из них 19 приходятся на район вблизи поселка Шетпе.

Как говорят специалисты, проблема требует комплексного решения.

На встрече также выступили предприниматели. Все предложения и мнения, высказанные в ходе совещания, будут учтены, сообщили в департаменте экологии. Однако необходимость работать исключительно в рамках закона - никто не отменял, говорят специалисты.



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Комментарии ( 1 )

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шевченко (Посетители) Сегодня, 16:59
Всё очень просто. У них у всех в проектах есть пылеподавление. Это такие водяные мелкокапельные распылители, которые призваны осаживать пыль. Когда она, эта смесь воды и пыли садится на землю, она превращается почти в бетон. Но у этих хапуг не хватает честности заложить в свои расходы эти мероприятия. Поэтому в работу идет проект в котором всё предусмотрено, а на деле Шетпе глотает пыль.

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
 

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