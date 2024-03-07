Жители поселка Шетпе в Мангистау страдают от песчаных бурь с каменных карьеров

По его словам, Министерство экологии и природных ресурсов РК и администрация Мангистауской области совместно утвердили Дорожную карту решения сложных экологических проблем. И одна из главных экологических проблем для жителей села Шетпе - производственная пыль, которая летит с карьеров, выпускающих гравий. Этот песок распространяется на несколько километров, что является грубым нарушением экологических норм.



Окрестности села Шетпе фактически окружены карьерами по производству гравия. Факт загрязнения зафиксирован официально. Местные жители выражают протесты подобному соседству.



По данным управления земельных отношений Мангистауской области, раньше в регионе было 30 карьеров. В настоящее время их осталось 25, из них 19 приходятся на район вблизи поселка Шетпе.



Как говорят специалисты, проблема требует комплексного решения.



На встрече также выступили предприниматели. Все предложения и мнения, высказанные в ходе совещания, будут учтены, сообщили в департаменте экологии. Однако необходимость работать исключительно в рамках закона - никто не отменял, говорят специалисты.