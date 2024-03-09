Почему бьет током в урочище Бозжыра в Мангистау

- Планета Земля - это электроконденсатор, который накапливает электрический заряд. Любой электроконденсатор имеет диэлектрические материалы, мы их в виде нефти и воды добываем постоянно. При этом планета Земля - не только электроконденсатор, она устроена и как радиатор, в котором идет охлаждение. Но так как человек добывает очень большое количество этих флюидов, жидкости, это приводит к замыканию электрического конденсатора, то есть земного электроконденсатора, - рассказал Геннадий Тарасенко.

Видео, на котором люди заявляют о наэлектризованном воздухе, разместили на одном из актауских пабликов. Ролик уже набрал немалое количество просмотров и вызвал вопросы.Аналогичное явление еще в 2019 году наблюдали туристы из Америки. Покорив Бозжыру, они подняли руки и услышали треск, характерный звуку тока, а после волосы всей группы «встали дыбом».По словам местного геофизика Геннадия Тарасенко, подобное явление произошло из-за изменения климата, и этому отчасти может способствовать добыча нефти и воды.То, что путешественники остались невредимыми, по мнению специалиста, не иначе как счастливый случай. Любая молния могла бы, по мнению геофизика, убить туристов.