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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:30

Просмотров: 858

Почему бьет током в урочище Бозжыра в Мангистау

С необычным явлением столкнулись жители на достопримечательности нашего региона.

Урочище Бозжыра. Фото из архива Lada.kz
Видео, на котором люди заявляют о наэлектризованном воздухе, разместили на одном из актауских пабликов. Ролик уже набрал немалое количество просмотров и вызвал вопросы.

Аналогичное явление еще в 2019 году наблюдали туристы из Америки. Покорив Бозжыру, они подняли руки и услышали треск, характерный звуку тока, а после волосы всей группы «встали дыбом».

По словам местного геофизика Геннадия Тарасенко, подобное явление произошло из-за изменения климата, и этому отчасти может способствовать добыча нефти и воды.

- Планета Земля - это электроконденсатор, который накапливает электрический заряд. Любой электроконденсатор имеет диэлектрические материалы, мы их в виде нефти и воды добываем постоянно. При этом планета Земля - не только электроконденсатор, она устроена и как радиатор, в котором идет охлаждение. Но так как человек добывает очень большое количество этих флюидов, жидкости, это приводит к замыканию электрического конденсатора, то есть земного электроконденсатора, - рассказал Геннадий Тарасенко.


То, что путешественники остались невредимыми, по мнению специалиста, не иначе как счастливый случай. Любая молния могла бы, по мнению геофизика, убить туристов.




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Комментарии ( 1 )

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  • Tankushka
 Банкир (Посетители) Сегодня, 12:53
Вот это бред!!! Вода (не дистиллированная) - диэлектрик??? Земля - конденсатор??? Лада, где вы нашли этого шарлатана?
 
 

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