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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:15

Просмотров: 51

Каспийскому тюленю посвятили фильм

Научно-познавательный фильм «Каспийский тюлень» опубликовала компания «NCOC».

Каспийский тюлень. Кадр видео
Текущее изменение климатических условий серьезно сказывается на состоянии Каспийского моря. Водоем подвергается опустыниванию, снижается уровень воды, кроме того, усиливается антропогенное воздействие, вызванное растущим промышленным развитием региона. Эти факторы не могут не влиять на каспийского тюленя.

Предполагается, что в начале ХХ века численность популяции млекопитающего насчитывала около одного миллиона особей. В 1983 году аэрофотосъемка зафиксировала 450 тысяч особей.

В настоящее время, по данным ученых, сократившееся количество тюленей вызывает опасения.

Одна из целей «NCOC», развивающей северо-каспийский проект, это сохранение биологического разнообразия водоема и, в частности, популяции эндемика. Компания организовала в северной части моря ежегодные зимние авиаучеты по определению численности тюленей, исследование их благополучного обитания в весенне-осенний сезон и работы по воздействию ледокольных судов на его численность.




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