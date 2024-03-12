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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 07:41

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Экологи Мангистау не обнаружили у набережной Актау масляные пятна

Снимки со спутника с несколькими пятнами антропогенного происхождения в море в 14 км от побережья Актау опубликовали на канале спутникового мониторинга мест обитания тюленей в Северном Каспии в Telegram. Департамент экологии по Мангистауской области провел обследование побережья в Актау и взял пробы воды.

Снимок со спутника Sentinel-1
На публичном канале спутникового мониторинга мест обитания тюленей в Северном Каспии в Telegram появился снимок со спутника Sentinel-1.

На канале отмечается, что на снимке обнаружено несколько сомнительных пятен, вероятно, антропогенного происхождения.

Экологи Мангистау не обнаружили у набережной Актау масляные пятна


Экологи Мангистау не обнаружили у набережной Актау масляные пятна


Экологи Мангистау не обнаружили у набережной Актау масляные пятна


- На первом снимке вероятно 4 судовых сброса, примерно в 14 км от побережья Актау, общей площадью 0,93 кв.км. На снимках 2 и 3 - вероятный судовой сброс, примерно в 48 км от побережья Кызылкум, площадью 0,96 кв.км территориальные воды Казахстана, - говорится в сообщении.

В департаменте экологии по Мангистауской области сообщили, что в юго-западном направлении Актау и в районе Кызылкум проводится работа по выявлению черных точек сомнительного происхождения в Каспийском море.

- В ходе мониторинга осмотрена территория набережной в 14 микрорайоне Актау, набережная полностью обследована и отобраны пробы воды. При осмотре не были обнаружены на берегу масляные пятна и неприятный запах масла. Морская вода чистая. По итогам проб не зафиксировано превышения вредных веществ, - сообщили экологии региона.




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