Экологи Мангистау не обнаружили у набережной Актау масляные пятна

- На первом снимке вероятно 4 судовых сброса, примерно в 14 км от побережья Актау, общей площадью 0,93 кв.км. На снимках 2 и 3 - вероятный судовой сброс, примерно в 48 км от побережья Кызылкум, площадью 0,96 кв.км территориальные воды Казахстана, - говорится в сообщении.



- В ходе мониторинга осмотрена территория набережной в 14 микрорайоне Актау, набережная полностью обследована и отобраны пробы воды. При осмотре не были обнаружены на берегу масляные пятна и неприятный запах масла. Морская вода чистая. По итогам проб не зафиксировано превышения вредных веществ, - сообщили экологии региона.

