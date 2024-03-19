С белой совой впервые встретились сотрудники природного парка в Мангистау

- Это редкая, местами случайная зимующая птица. Зимует от Урды и Камыш-Самарских озёр, посёлка Махамбет, по Уралу, в Мангистау, Северном Приаралье, долине Сырдарьи и северных предгорий Тянь-Шаня. Изредка встречалась в районе озера Маркаколь, в предгорьях Западного Алтая и в Зайсанской котловине. Весной последних птиц могли видеть в апреле-начале мая. И нам повезло, что у нас она появилась в марте, мы считаем это хорошим знаком, - ведь сейчас идет священный месяц Рамазан и Наурызнама, - поделился Мынберген Каратауов.

В марте во время обхода территории инспекторы заказника Тасорпа успели снять на фотокамеру сову чисто белой окраски.В Казахстане встречаются 12 видов сов, 10 из которых гнездятся. Крупная сова бывает преимущественно или чисто белой окраски. Самцы отличаются от самок меньшим количеством темных пестрин, голова и нижняя поверхность тела всегда белые, некоторые самцы полностью белые. Поэтому сотрудники заповедника сделали вывод, что встретили на территории заказника самца белой совы.