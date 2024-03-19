С белой совой впервые встретились сотрудники природного парка в Мангистау

Редкое фото сделали сотрудники заказника. Фото предоставил М.Каратауов
В марте во время обхода территории инспекторы заказника Тасорпа успели снять на фотокамеру сову чисто белой окраски.
В Казахстане встречаются 12 видов сов, 10 из которых гнездятся. Крупная сова бывает преимущественно или чисто белой окраски. Самцы отличаются от самок меньшим количеством темных пестрин, голова и нижняя поверхность тела всегда белые, некоторые самцы полностью белые. Поэтому сотрудники заповедника сделали вывод, что встретили на территории заказника самца белой совы.
Диляра Омарова
- Это редкая, местами случайная зимующая птица. Зимует от Урды и Камыш-Самарских озёр, посёлка Махамбет, по Уралу, в Мангистау, Северном Приаралье, долине Сырдарьи и северных предгорий Тянь-Шаня. Изредка встречалась в районе озера Маркаколь, в предгорьях Западного Алтая и в Зайсанской котловине. Весной последних птиц могли видеть в апреле-начале мая. И нам повезло, что у нас она появилась в марте, мы считаем это хорошим знаком, - ведь сейчас идет священный месяц Рамазан и Наурызнама, - поделился Мынберген Каратауов.
В Казахстане встречаются 12 видов сов, 10 из которых гнездятся. Крупная сова бывает преимущественно или чисто белой окраски. Самцы отличаются от самок меньшим количеством темных пестрин, голова и нижняя поверхность тела всегда белые, некоторые самцы полностью белые. Поэтому сотрудники заповедника сделали вывод, что встретили на территории заказника самца белой совы.
Диляра Омарова
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