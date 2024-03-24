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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:37

Просмотров: 213

«Час Земли»: сколько сэкономили электроэнергии в Актау

В рамках экологической акции «Час Земли» на объектах в Актау была временно приостановлена подача электроэнергии. В департаменте экологии Мангистауской области назвали организации, которые поддержали проведение мероприятия, а также рассказали о том, сколько было сэкономлено киловатт.

Фото из архива Lada.kz
Со слов руководителя отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии региона Гулим Улыкбановой, многие компании поддержали призыв экологов участвовать в экоакции и отключили внешнюю декоративную подсветку своих зданий.

- Ранее департаментом были направлены письма всем крупным операторам первой и второй категории, в основном это нефтегазовые предприятия. Практически все поддержали нас и отключили внешнюю декоративную подсветку. Также следует отметить, что многие экологи отключили электроэнергию в своих домах, таким образом внесли свою лепту в общее дело. Мы благодарны всем, кто не остался в стороне и активно присоединился, - поделилась Гулим Улыкбанова.




В этом году 23 крупные и средние компании на час отключили электроэнергию. Среди них такие предприятия, как АО «Актауский международный торговый порт», АО «Озенмунайгаз», АО «Казтрансойл», АО «Каражанбасмунай», ТОО «МАЭК», Казахский газоперерабатывающий завод («КазГПЗ»), ТОО «Кен-сары», ТОО «Казахтуркмунай», ТОО «КМГ Инжиниринг», ТОО НМСК «Казмотрансфлот», ТОО «СП «Caspi Bitum», ТОО «Oil Construction Company», ТОО «Lucent Petroleum», филиал в Актау АО «КазНИПИмунайгаз», порт Курык, компания «Dunga Operating GmbH», ТОО «West Dala», ТОО «Триумф Казахстан», завод стеклопластовых труб, компания «Buzachi Operating Ltd», ТОО «Mangystau Oil Refining» и ТОО «Табынай».

- Если в прошлом году по Актау было отключено 1366 светоточек, то в этом году их было 1407. В 2023 году за час было сэкономлено 341,50 кВт, в текущем – 362 кВт, - сообщила Гулим Улыкбанова.




Напомним, в рамках акции «Час Земли» ежегодно миллионы людей из 180 стран выключают свет и электроприборы на один час. Тысячи архитектурных памятников мира гасят свою подсветку, среди них Эйфелева башня, Биг-Бен, Колизей.



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Комментарии ( 1 )

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Банкир (Посетители) Сегодня, 14:07
Как же бесит безграмотность! кВт - мощность!!! Количество измеряется в кВт/ч!!! Если журналисты настолько невежественны, то что делает главный редактор в этом СМИ??? Вы вообще тексты не отсматриваете? Позор!
 
 

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