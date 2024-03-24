«Час Земли»: сколько сэкономили электроэнергии в Актау

- Ранее департаментом были направлены письма всем крупным операторам первой и второй категории, в основном это нефтегазовые предприятия. Практически все поддержали нас и отключили внешнюю декоративную подсветку. Также следует отметить, что многие экологи отключили электроэнергию в своих домах, таким образом внесли свою лепту в общее дело. Мы благодарны всем, кто не остался в стороне и активно присоединился, - поделилась Гулим Улыкбанова.

Со слов руководителя отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии региона Гулим Улыкбановой, многие компании поддержали призыв экологов участвовать в экоакции и отключили внешнюю декоративную подсветку своих зданий.В этом году 23 крупные и средние компании на час отключили электроэнергию. Среди них такие предприятия, как АО «Актауский международный торговый порт», АО «Озенмунайгаз», АО «Казтрансойл», АО «Каражанбасмунай», ТОО «МАЭК», Казахский газоперерабатывающий завод («КазГПЗ»), ТОО «Кен-сары», ТОО «Казахтуркмунай», ТОО «КМГ Инжиниринг», ТОО НМСК «Казмотрансфлот», ТОО «СП «Caspi Bitum», ТОО «Oil Construction Company», ТОО «Lucent Petroleum», филиал в Актау АО «КазНИПИмунайгаз», порт Курык, компания «Dunga Operating GmbH», ТОО «West Dala», ТОО «Триумф Казахстан», завод стеклопластовых труб, компания «Buzachi Operating Ltd», ТОО «Mangystau Oil Refining» и ТОО «Табынай».Напомним, в рамках акции «Час Земли» ежегодно миллионы людей из 180 стран выключают свет и электроприборы на один час. Тысячи архитектурных памятников мира гасят свою подсветку, среди них Эйфелева башня, Биг-Бен, Колизей.