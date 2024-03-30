Ученые из Алматы прибудут в Мангистау для выяснения причин массовой гибели тюленей

Фото управления рыбной инспекции по Мангистауской области
По словам Андрея Руцкого, сбором туш мертвых тюленей для дальнейшей утилизации на полигон занимается Тупкараганский районный акимат.
Специалисты уже осмотрели береговую полосу на Каражанбасе, Каламкасе - погибших эндемиков обнаружено не было.
Для установления причин мора тюленей сегодня, 30 марта, в регион прилетят ученые алматинского института гидробиологии и экологии. Они будут проводить отбор проб.
Напомним, количество найденных погибших тюленей в Мангистауской области достигло 62 туш.
Специалисты уже осмотрели береговую полосу на Каражанбасе, Каламкасе - погибших эндемиков обнаружено не было.
Для установления причин мора тюленей сегодня, 30 марта, в регион прилетят ученые алматинского института гидробиологии и экологии. Они будут проводить отбор проб.
Напомним, количество найденных погибших тюленей в Мангистауской области достигло 62 туш.