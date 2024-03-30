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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:55

Просмотров: 584

Ученые из Алматы прибудут в Мангистау для выяснения причин массовой гибели тюленей

О результатах мониторинга побережья Каспийского моря сообщил исполняющий обязанности руководителя управления рыбной инспекции по Мангистауской области Андрей Руцкий.

Фото управления рыбной инспекции по Мангистауской области
По словам Андрея Руцкого, сбором туш мертвых тюленей для дальнейшей утилизации на полигон занимается Тупкараганский районный акимат.

Специалисты уже осмотрели береговую полосу на Каражанбасе, Каламкасе - погибших эндемиков обнаружено не было.

Для установления причин мора тюленей сегодня, 30 марта, в регион прилетят ученые алматинского института гидробиологии и экологии. Они будут проводить отбор проб.

Напомним, количество найденных погибших тюленей в Мангистауской области достигло 62 туш.



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Комментарии ( 3 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 19:43
Зря все это. " ученых" что приедут вкусно по кормят, по катают, по гибели тюленей. Они "ученые" напишут нужные отчеты и все.

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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meleet (Посетители) Сегодня, 18:41
Многомиллиардный штраф оплатила компания «NCOC» за сброс в Каспий
Сумму штрафа оператора месторождения Кашаган «North Caspian Operating Company» (NCOC) озвучили в Комитете экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК.
 
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 Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 16:17
Сразу пусть на Кашагане высаживаются ноги оттуда растут заплатили штраф в 12 миллиардов теперь можно снова начинать в природу гадить, эти штрафы что слону дробина.
 
 

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