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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:58

Просмотров: 791

Многомиллиардный штраф оплатила компания «NCOC» за сброс в Каспий

Сумму штрафа оператора месторождения Кашаган «North Caspian Operating Company» (NCOC) озвучили в Комитете экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК.

«North Caspian Operating Company» (NCOC). Фото с сайта esquire.kz/
В 2022 году экологической инспекцией по результатам проверки Морского комплекса компании «NCOC» установлены факты нарушения норм экологических требований, в том числе сжигание сернистого газа без экологического разрешения, сброс производственных вод в Каспийское море без очистки.

В отношении оператора месторождения Кашаган возбуждено пять административных дел, которые рассмотрены в специализированном суде по административным правонарушениям Атырау.

В феврале того же года апелляционной инстанцией суда Атырау на предприятие наложен штраф в размере 12,419 миллиарда тенге, который оплачен в полном объеме.

Предписание об устранении нарушений в настоящее время находится на рассмотрении в Верховном суде. Ранее в первой и второй инстанциях суда Астаны предписание было признано законным и обоснованным.



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Комментарии ( 2 )

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glu-info (Посетители) Сегодня, 19:19
по результатам проверки Морского комплекса компании «NCOC» установлены факты нарушения норм экологических требований, в том числе сжигание сернистого газа без экологического разрешения, сброс производственных вод в Каспийское море без очистки.
А когда "экологов" которые то грипп то еще что то находили штрафовать будут?
 
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  • sergei 66
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  • Космос
 Apmaxa (Посетители) Сегодня, 17:29
а от этого штрафа Каспий чище станет?
 
 

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