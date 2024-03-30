Многомиллиардный штраф оплатила компания «NCOC» за сброс в Каспий

«North Caspian Operating Company» (NCOC). Фото с сайта esquire.kz/
В 2022 году экологической инспекцией по результатам проверки Морского комплекса компании «NCOC» установлены факты нарушения норм экологических требований, в том числе сжигание сернистого газа без экологического разрешения, сброс производственных вод в Каспийское море без очистки.
В отношении оператора месторождения Кашаган возбуждено пять административных дел, которые рассмотрены в специализированном суде по административным правонарушениям Атырау.
В феврале того же года апелляционной инстанцией суда Атырау на предприятие наложен штраф в размере 12,419 миллиарда тенге, который оплачен в полном объеме.
Предписание об устранении нарушений в настоящее время находится на рассмотрении в Верховном суде. Ранее в первой и второй инстанциях суда Астаны предписание было признано законным и обоснованным.
В отношении оператора месторождения Кашаган возбуждено пять административных дел, которые рассмотрены в специализированном суде по административным правонарушениям Атырау.
В феврале того же года апелляционной инстанцией суда Атырау на предприятие наложен штраф в размере 12,419 миллиарда тенге, который оплачен в полном объеме.
Предписание об устранении нарушений в настоящее время находится на рассмотрении в Верховном суде. Ранее в первой и второй инстанциях суда Астаны предписание было признано законным и обоснованным.