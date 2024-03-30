Многомиллиардный штраф оплатила компания «NCOC» за сброс в Каспий

В 2022 году экологической инспекцией по результатам проверки Морского комплекса компании «NCOC» установлены факты нарушения норм экологических требований, в том числе сжигание сернистого газа без экологического разрешения, сброс производственных вод в Каспийское море без очистки.



В отношении оператора месторождения Кашаган возбуждено пять административных дел, которые рассмотрены в специализированном суде по административным правонарушениям Атырау.



В феврале того же года апелляционной инстанцией суда Атырау на предприятие наложен штраф в размере 12,419 миллиарда тенге, который оплачен в полном объеме.



Предписание об устранении нарушений в настоящее время находится на рассмотрении в Верховном суде. Ранее в первой и второй инстанциях суда Астаны предписание было признано законным и обоснованным.