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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:31

Просмотров: 93

Попавшего в сеть тюленя спасли в Мангистау

Видео со спасением млекопитающего появилось в одном из актауских пабликов.

Кадр видео
На кадрах видно, как тюлень запутался в рыболовной сети, которую двое мужчин аккуратно разрезали ножом. Они говорят, что у животного имеется рана, но, несмотря на это, спасенный сам дополз до воды и уплыл.

Напомним, в эту пятницу, 29 марта, было опубликовано видео с тушами мертвых тюленей.

Позже стало известно, что сотрудниками управления рыбной инспекции в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе обнаружили 62 погибших тюленя.

На следующий день специалисты озвучили причину выброса туш мертвых тюленей.




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