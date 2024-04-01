Экологи России: Основные причины гибели каспийских тюленей - вирус птичьего гриппа

- Программа по сохранению каспийского тюленя будут расширена на весь Каспий, предполагается участие всех пяти прикаспийских стран. Работы будут идти по трем направлениям — исследование причин гибели каспийского тюленя, мониторинг популяции и экологическое просвещение местных жителей. Исследования, мониторинг и экопросвещение — вещи полезные и замечательные, - отмечают специалисты фонда.



- Если говорить о глобальной хронологии, вирус перелетными птицами распространился из Китая в Евразию и в Каспийский регион, далее из Европы через Атлантический океан в Северную и Южную Америку, и за последнее время он затронул и Антарктику. Это удивительно живучий вирус, который вызвал и будет продолжать вызывать проблемы во всем мире, - отметил профессор, директор Каспийского центра охраны природы Гай Петербридж.



- Можно констатировать, что обнаруженное количество тяжелых металлов в организме приводит к ослаблению иммунитета тюленя, и, как итог, сокращение численности. Анализ полученных материалов по содержанию изученных химических элементов в органах и тканях каспийского тюленя показал, что на всех стадиях развития выявлены различные их концентрации, что объясняется их ролью в процессе онтогенеза, - отметил Абдулгамид Теймуров, доцент кафедры биологии и биологического разнообразия ДГУ.



- Объединив усилия и получив объективные данные по всему Каспию, мы сможем понять, в каком состоянии популяция сегодня, и разработать действенные меры по его сохранению, - рассказал доцент кафедры биологии и биологического разнообразия ДГУ Алимурад Гаджиев.

