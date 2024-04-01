Экологи России: Основные причины гибели каспийских тюленей - вирус птичьего гриппа

Фото с сайта фонда «Компас»
Фонд «Компас» и Дагестанский государственный университет (ДГУ) расширяют программу по сохранению каспийских тюленей.
Случаи массового выброса тел мертвых тюлений, динамика численности их популяции вызывают тревогу за будущее этого эндемика Каспия, сообщается на сайте фонд «Компас».
По мнению Фонда и Университета, основные причины гибели животных — вирус птичьего гриппа в сочетании с хроническим воздействием тяжелых металлов (кобальт, свинец, ртуть и кадмий).
Также на сокращение популяции каспийского тюленя оказывает влияние неблагоприятная среда обитания и, соответственно, ослабленный иммунитет млекопитающих. Суммарно все негативные процессы в популяции каспийского тюленя научным сообществом диагностируются как «кумулятивный токсикоз». После массовой гибели были отобраны пробы тканей и органов у мертвых тюленей для проведения токсикологических исследований, а также несколько сотен проб воды и объектов кормовой базы животных в течение года. Лабораторные анализы свидетельствуют о накопление тяжелых металлов (кобальт, свинец, ртуть и кадмий), преимущественно в печени и почках. Химическое загрязнение организма млекопитающих может являться причиной ослабления иммунитета.
На базе Дагестанского государственного университета и членов Ассоциации университетов прикаспийских стран планируется запуск совместной магистерской программы по изучению и сохранению биоразнообразия для целенаправленного обучения местных жителей прибрежных регионов и рыбаков.
Также расширится мониторинг состояния популяции каспийского тюленя. Планируется увеличение количества средств инструментальной фиксации в районах сезонного пребывания и внедрения системы дистанционного мониторинга лежбищ с использованием космоснимков высокого пространственного разрешения.
Наиболее трудоемким и капиталоемким направлением координированного плана является проведение комплексного мониторинга. Благодаря этой работе можно будет получить актуальную информацию о состоянии популяции данного вида.
Случаи массового выброса тел мертвых тюлений, динамика численности их популяции вызывают тревогу за будущее этого эндемика Каспия, сообщается на сайте фонд «Компас».
- Программа по сохранению каспийского тюленя будут расширена на весь Каспий, предполагается участие всех пяти прикаспийских стран. Работы будут идти по трем направлениям — исследование причин гибели каспийского тюленя, мониторинг популяции и экологическое просвещение местных жителей. Исследования, мониторинг и экопросвещение — вещи полезные и замечательные, - отмечают специалисты фонда.
По мнению Фонда и Университета, основные причины гибели животных — вирус птичьего гриппа в сочетании с хроническим воздействием тяжелых металлов (кобальт, свинец, ртуть и кадмий).
- Если говорить о глобальной хронологии, вирус перелетными птицами распространился из Китая в Евразию и в Каспийский регион, далее из Европы через Атлантический океан в Северную и Южную Америку, и за последнее время он затронул и Антарктику. Это удивительно живучий вирус, который вызвал и будет продолжать вызывать проблемы во всем мире, - отметил профессор, директор Каспийского центра охраны природы Гай Петербридж.
Также на сокращение популяции каспийского тюленя оказывает влияние неблагоприятная среда обитания и, соответственно, ослабленный иммунитет млекопитающих. Суммарно все негативные процессы в популяции каспийского тюленя научным сообществом диагностируются как «кумулятивный токсикоз». После массовой гибели были отобраны пробы тканей и органов у мертвых тюленей для проведения токсикологических исследований, а также несколько сотен проб воды и объектов кормовой базы животных в течение года. Лабораторные анализы свидетельствуют о накопление тяжелых металлов (кобальт, свинец, ртуть и кадмий), преимущественно в печени и почках. Химическое загрязнение организма млекопитающих может являться причиной ослабления иммунитета.
- Можно констатировать, что обнаруженное количество тяжелых металлов в организме приводит к ослаблению иммунитета тюленя, и, как итог, сокращение численности. Анализ полученных материалов по содержанию изученных химических элементов в органах и тканях каспийского тюленя показал, что на всех стадиях развития выявлены различные их концентрации, что объясняется их ролью в процессе онтогенеза, - отметил Абдулгамид Теймуров, доцент кафедры биологии и биологического разнообразия ДГУ.
На базе Дагестанского государственного университета и членов Ассоциации университетов прикаспийских стран планируется запуск совместной магистерской программы по изучению и сохранению биоразнообразия для целенаправленного обучения местных жителей прибрежных регионов и рыбаков.
Также расширится мониторинг состояния популяции каспийского тюленя. Планируется увеличение количества средств инструментальной фиксации в районах сезонного пребывания и внедрения системы дистанционного мониторинга лежбищ с использованием космоснимков высокого пространственного разрешения.
Наиболее трудоемким и капиталоемким направлением координированного плана является проведение комплексного мониторинга. Благодаря этой работе можно будет получить актуальную информацию о состоянии популяции данного вида.
- Объединив усилия и получив объективные данные по всему Каспию, мы сможем понять, в каком состоянии популяция сегодня, и разработать действенные меры по его сохранению, - рассказал доцент кафедры биологии и биологического разнообразия ДГУ Алимурад Гаджиев.
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