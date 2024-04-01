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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:18

Просмотров: 542

Синоптики обещают потепление в Актау

По данным синоптиков, воздух прогреется до 18 градусов тепла.

Фото из архива
Потепление обещают синоптики Gismeteo.kz.

Синоптики обещают потепление в Актау


По данным синоптиков, завтра, 2 апреля, в Актау будет солнечно. Температура воздуха составит +17°С днём, ночью +12°С. Ветер 3-5 м/с.

В среду, 3 апреля, по прогнозам синоптиков, будет ясная погода. Температура воздуха составит +18°С, ночью +14°С. Ветер 3-9 м/с.

В четверг, 4 апреля, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит +13°С, ночью +10°С. Ветер 7-8 м/с.

В пятницу, 5 апреля, синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура воздуха утром составит +16°С, ночью +11°С. Ветер 3-5 м/с.

Синоптики обещают потепление в Актау


В субботу, 6 апреля, ожидается пасмурная погода. Температура воздуха составит +14°С, ночью +10°С. Ветер 3-8 м/с.

В воскресенье, 7 апреля, по прогнозам синоптиков, будет ясная погода. Температура воздуха днём составит +13°С, ночью +10°С. Ветер 5-9 м/с.

Деревья в Актау постепенно начинают пробуждаться. В некоторых микрорайонах даже зацвели фруктовые деревья.

Синоптики обещают потепление в Актау


В социальных сетях сообщается, что актауские дети открыли купальный сезон 31 марта.




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