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ЛАДА.kz » Экология

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 10:48

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Экологи Мангистау сделали замеры воздуха на горящем полигоне в Баянды

Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области 3 апреля провели срочные замеры воздуха во время пожара на мусорном полигоне, расположенном в поселке Баянды Мунайлинского района.

стоп кадр из видео
В ходе проверки стало известно, что загоревшаяся свалка принадлежит ТОО «Маңғыстау жылу».

«Проведено измерение атмосферного воздуха, зафиксировано чрезмерное увеличение содержания сажи (копоти), диоксида азота в воздухе, и оформлены соответствующие лабораторные протоколы. По фактам чрезмерного превышения норм будет назначена внеплановая проверка», - говорится в сообщении.


По информации пресс-службы ДЧС Мангистауской области, вызов на пожар в поселок Баянды на мусорный полигон к ним не поступал.




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