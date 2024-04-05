Экологи Мангистау сделали замеры воздуха на горящем полигоне в Баянды

«Проведено измерение атмосферного воздуха, зафиксировано чрезмерное увеличение содержания сажи (копоти), диоксида азота в воздухе, и оформлены соответствующие лабораторные протоколы. По фактам чрезмерного превышения норм будет назначена внеплановая проверка», - говорится в сообщении.

В ходе проверки стало известно, что загоревшаяся свалка принадлежит ТОО «Маңғыстау жылу».По информации пресс-службы ДЧС Мангистауской области, вызов на пожар в поселок Баянды на мусорный полигон к ним не поступал.