План природоохранных мероприятий представят на общественных слушаниях в Актау

Фото с сайта baiken-u.kazatomprom.kz
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области объявило о проведении общественных слушаний в форме открытых собраний по проекту «План природоохранных мероприятий на 2024-2026 годы» согласно статьи 29 Экологического кодекса РК.
Дата и место проведения: 8 апреля, 15:00 часов, в Доме дружбы в 34 микрорайоне.
Контактный телефон: +7 (7292) 46-21-31 (внутренний 1210).
Электронная почта: moup@mangystau.gov.kz.
С документацией можно ознакомиться на Едином экологическом портале и на сайте.
Дата и место проведения: 8 апреля, 15:00 часов, в Доме дружбы в 34 микрорайоне.
Контактный телефон: +7 (7292) 46-21-31 (внутренний 1210).
Электронная почта: moup@mangystau.gov.kz.
С документацией можно ознакомиться на Едином экологическом портале и на сайте.
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