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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:30

Просмотров: 33

Экологи Актау: Затопление уличных туалетов во время паводка может привести к серьёзным проблемам

Экологи неправительственного учреждения «Эко Мангистау» на официальной странице в Instagram сообщили о серьезных проблемах, которые могут возникнуть из-за затопленных уличных туалетов в связи с паводком.

Фото с Instagram со страницы «ekomangystaui»
Экологи из организации «Эко Мангистау» выразили опасения. По их мнению, перед жителями стоит большая проблема – затопленные уличные туалеты, которые могут вызвать серьезные последствия как в прямом, так и в переносном смысле.

- Затопление уличных туалетов во время паводка может привести к ряду серьёзных проблем, связанных с гигиеной, общественным здоровьем и окружающей средой. При затоплении уличных туалетов сточные воды могут попасть в окружающую среду, включая водоёмы, почву и на поверхности, с которыми люди могут соприкасаться. Это может привести к распространению болезней, передающихся через воду, таких как холера, гепатит А, дизентерия и другие, - сообщают экологи.

Если затопленные сточные воды попадут в источники питьевой воды, по словам экологов, это может привести к их загрязнению, что сделает воду непригодной для употребления и может вызвать массовые заболевания.

- Застоявшаяся вода может стать идеальной средой для размножения комаров и других насекомых, которые являются переносчиками различных заболеваний, - отмечают экологи.

Экологи заявляют, что для минимизации рисков, связанных с затоплением уличных туалетов, важно обеспечить должный уровень гигиены и санитарии во время и после паводка, включая использование безопасных источников питьевой воды, обработку пищевых продуктов и личную гигиену.

- Проведение дезинфекции затопленных территорий после спада воды очень важно для предотвращения распространения инфекций, - подытожили специалисты «Эко Мангистау».



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