Среди жителей Мангистау будут распространять брошюру «Кошки пустынь Казахстана»

- Цель проекта – создание условий для возможного существования популяции переднеазиатского леопарда в казахстанской части Устюрта в результате минимизации влияния основных антропогенных угроз. Одна из основных задач – взаимодействие с местным населением с целью предотвращения возможных конфликтных ситуаций между человеком и леопардом, а также предотвращения браконьерства, в том числе, с незаконным использованием капканов больших размеров. В 2024 году мы, команда проекта по изучению и охране диких кошек в Казахстане, планируем подготовить, тиражировать и распространить среди жителей Мангистау иллюстрированную брошюру «Кошки пустынь Казахстана» на казахском языке. А также провести анкетирование среди скотоводов, охотников и природоохранных инспекторов по теме конфликтных ситуаций с крупными хищниками. В планах есть и вынесение этой непростой проблемы на широкое обсуждение, в том числе, на правительственном уровне, - сообщил Марк Пестов.



- Нам не удалось пока выяснить, где именно, в том числе, в какой стране, кем и когда были сделаны эти видеозаписи, однако их подлинность не вызывает сомнения. Не известна, к сожалению, и дальнейшая судьба этого снежного барса. Ранее, в 2015 году в СМИ широко освещалась ситуация в Каракиянском районе Мангистауской области, когда леопард был пойман в капкан и убит , после того как несколько раз напал на пасущихся овец. В связи с этим, считаем важным вновь поднять вопрос о возможных путях оптимального решения подобных конфликтных ситуаций между крупными хищниками и скотоводами, - рассказал биолог.

- Значительно более сложная и неоднозначная ситуация возникает, когда ущерб скотоводам наносят хищники, занесенные в Красную книгу РК, в том числе снежный барс и переднеазиатский леопард. Очевидно, что уничтожение этих уникальных и особо охраняемых животных в любой ситуации является незаконным и влечет за собой серьезные правовые последствия. В то же время, ни в одном нормативном акте не прописано, что делать владельцу домашних животных, которому был нанесен ущерб в результате нападения «краснокнижного» хищника, - отмечает Марк Пестов.

- Кроме того, важное значение имеет регулярная работа с местным населением на территориях, где обитают «краснокнижные» хищники, направленная на повышение информированности людей о правовом статусе этих животных, необходимости их охраны и возможным путях предотвращения конфликтных ситуаций. Так, например, в Кыргызстане в ряде случаев хорошие результаты приносит помощь скотоводам в укреплении кошар, что практически исключает проникновение в них тех же ирбисов, а также отказ от бесконтрольного выпаса скота и привлечение пастушьих собак к охране отар, - говорит биолог.

- Очевидно, что подобные механизмы следует предусмотреть и в законодательстве, и природоохранной практике Казахстана, изучив предварительно зарубежный опыт. А для начала – инициировать широкое общественное обсуждение проблемы при участии всех заинтересованных сторон. Надеемся, что в ходе реализации проекта нам удастся приблизиться к реализации поставленных целей и задач, в том числе и в поиске оптимальных решений конфликтных ситуаций между крупными хищниками и человеком. Мы готовы к взаимодействию и сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами, - подытожил Марк Пестов.