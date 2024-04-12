Среди жителей Мангистау будут распространять брошюру «Кошки пустынь Казахстана»

Переднеазиатский леопард, убитый в Каракиянском районе Мангистауской области в 2015 году после нападения на овец
Марк Пестов рассказал, что в Мангистауской области при поддержке грантов National Geographic Society, а также при участии Conservation X Labs реализуется международный трансграничный проект по изучению и охране крупных кошек. В Туркменистане и Казахстане проект ориентирован на переднеазиатского леопарда, в Кыргызстане – на снежного барса. Основной исполнитель проекта в Казахстане – общественный фонд «Центр изучения и сохранения биоразнообразия» (BRCC). Также в реализации проекта участвует Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК).
Эксперт рассказал, что в начале апреля 2024 года в соцсетях Казахстана появились два коротких видео в социальной сети TikTok, на которых отчетливо виден снежный барс (или ирбис), проникший в кошару, и убивший там несколько овец.
Он также отметил, что чаще всего виновниками нападений на домашних животных в Казахстане становятся волки или одичавшие собаки. И в этом случае решение проблемы очевидно – хищников, как правило, стараются уничтожить, и это не противоречит действующему законодательству РК: волк входит в «Перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения ущерба окружающей среде, предупреждения опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности» (Приказ Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 19 сентября 2023 года № 263. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 сентября 2023 года № 33442).
В соответствии с пунктом 12 Правил охоты на территории РК: добывание (отстрел) волков, шакалов, ворон, сорок, большого баклана, грачей, бродячих собак не требует разрешения на пользование животным миром при:
1) осуществлении охраны животного мира должностными лицами территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира и его специализированных организаций, егерской службой субъектов охотничьего хозяйства, а также для отстрела большого баклана егерской службой субъектов рыбного хозяйства с использованием служебного оружия и применением авиа-, автомото-, транспортных средств, в том числе снегоходной техники;
2) производстве охоты на другие виды животных (без применения авиа-, автомото-, транспортных средств, в том числе снегоходной техники) на территории субъекта охотничьего хозяйства, на которой действует разрешение на пользование животным миром, выданное на охоту.
Эксперт подчеркнул, что проблема конфликтов между скотоводами и охраняемыми видами хищников актуальна не только для Казахстана. По его словам, в ряде стран отработан механизм выплаты компенсаций владельцам скота за потерю животных в результате нападения хищников. Разумеется, во избежание возможных злоупотреблений, выплаты происходят не автоматически, а лишь после тщательного расследования каждого конфликта специально уполномоченными специалистами. Нередко подобные выплаты производятся не государственными структурами, а крупными общественными природоохранными организациями.
Так, например, в мае 2023 года в Республике Алтай (Россия) самка ирбиса с тремя подросшими котятами задавила 27 коз и баранов. Ассоциация «Алтай ирбис» компенсировала хозяйке, потерявшей половину своего стада, материальный ущерб в размере 135 тысяч рублей из расчета 5 тысяч рублей за барана.
Еще более интересный и перспективный опыт «непрямых» компенсаций был также опробован в Киргызстане: чабаны в местах обитания ирбиса получили в свое распоряжение по несколько фотоловушек от неправительственной природоохранной организации с условием регулярной передачи специалистам данных с фотоловушек. В случае, если фотоловушки неоднократно фиксировали присутствие снежного барса, НПО материально поощряло местного жителя, на участке которого стабильно обитает этот редчайший представитель семейства Кошачьих. Таким образом, человек получает реальную пользу от мирного сосуществования с крупным хищником и становится лично заинтересован в его сохранении.
Подробнее о проекте и его промежуточных результатах можно узнать здесь.
- Цель проекта – создание условий для возможного существования популяции переднеазиатского леопарда в казахстанской части Устюрта в результате минимизации влияния основных антропогенных угроз. Одна из основных задач – взаимодействие с местным населением с целью предотвращения возможных конфликтных ситуаций между человеком и леопардом, а также предотвращения браконьерства, в том числе, с незаконным использованием капканов больших размеров. В 2024 году мы, команда проекта по изучению и охране диких кошек в Казахстане, планируем подготовить, тиражировать и распространить среди жителей Мангистау иллюстрированную брошюру «Кошки пустынь Казахстана» на казахском языке. А также провести анкетирование среди скотоводов, охотников и природоохранных инспекторов по теме конфликтных ситуаций с крупными хищниками. В планах есть и вынесение этой непростой проблемы на широкое обсуждение, в том числе, на правительственном уровне, - сообщил Марк Пестов.
Эксперт рассказал, что в начале апреля 2024 года в соцсетях Казахстана появились два коротких видео в социальной сети TikTok, на которых отчетливо виден снежный барс (или ирбис), проникший в кошару, и убивший там несколько овец.
- Нам не удалось пока выяснить, где именно, в том числе, в какой стране, кем и когда были сделаны эти видеозаписи, однако их подлинность не вызывает сомнения. Не известна, к сожалению, и дальнейшая судьба этого снежного барса. Ранее, в 2015 году в СМИ широко освещалась ситуация в Каракиянском районе Мангистауской области, когда леопард был пойман в капкан и убит, после того как несколько раз напал на пасущихся овец. В связи с этим, считаем важным вновь поднять вопрос о возможных путях оптимального решения подобных конфликтных ситуаций между крупными хищниками и скотоводами, - рассказал биолог.
Он также отметил, что чаще всего виновниками нападений на домашних животных в Казахстане становятся волки или одичавшие собаки. И в этом случае решение проблемы очевидно – хищников, как правило, стараются уничтожить, и это не противоречит действующему законодательству РК: волк входит в «Перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения ущерба окружающей среде, предупреждения опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности» (Приказ Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 19 сентября 2023 года № 263. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 сентября 2023 года № 33442).
В соответствии с пунктом 12 Правил охоты на территории РК: добывание (отстрел) волков, шакалов, ворон, сорок, большого баклана, грачей, бродячих собак не требует разрешения на пользование животным миром при:
1) осуществлении охраны животного мира должностными лицами территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира и его специализированных организаций, егерской службой субъектов охотничьего хозяйства, а также для отстрела большого баклана егерской службой субъектов рыбного хозяйства с использованием служебного оружия и применением авиа-, автомото-, транспортных средств, в том числе снегоходной техники;
2) производстве охоты на другие виды животных (без применения авиа-, автомото-, транспортных средств, в том числе снегоходной техники) на территории субъекта охотничьего хозяйства, на которой действует разрешение на пользование животным миром, выданное на охоту.
- Значительно более сложная и неоднозначная ситуация возникает, когда ущерб скотоводам наносят хищники, занесенные в Красную книгу РК, в том числе снежный барс и переднеазиатский леопард. Очевидно, что уничтожение этих уникальных и особо охраняемых животных в любой ситуации является незаконным и влечет за собой серьезные правовые последствия. В то же время, ни в одном нормативном акте не прописано, что делать владельцу домашних животных, которому был нанесен ущерб в результате нападения «краснокнижного» хищника, - отмечает Марк Пестов.
Эксперт подчеркнул, что проблема конфликтов между скотоводами и охраняемыми видами хищников актуальна не только для Казахстана. По его словам, в ряде стран отработан механизм выплаты компенсаций владельцам скота за потерю животных в результате нападения хищников. Разумеется, во избежание возможных злоупотреблений, выплаты происходят не автоматически, а лишь после тщательного расследования каждого конфликта специально уполномоченными специалистами. Нередко подобные выплаты производятся не государственными структурами, а крупными общественными природоохранными организациями.
Так, например, в мае 2023 года в Республике Алтай (Россия) самка ирбиса с тремя подросшими котятами задавила 27 коз и баранов. Ассоциация «Алтай ирбис» компенсировала хозяйке, потерявшей половину своего стада, материальный ущерб в размере 135 тысяч рублей из расчета 5 тысяч рублей за барана.
- Кроме того, важное значение имеет регулярная работа с местным населением на территориях, где обитают «краснокнижные» хищники, направленная на повышение информированности людей о правовом статусе этих животных, необходимости их охраны и возможным путях предотвращения конфликтных ситуаций. Так, например, в Кыргызстане в ряде случаев хорошие результаты приносит помощь скотоводам в укреплении кошар, что практически исключает проникновение в них тех же ирбисов, а также отказ от бесконтрольного выпаса скота и привлечение пастушьих собак к охране отар, - говорит биолог.
Еще более интересный и перспективный опыт «непрямых» компенсаций был также опробован в Киргызстане: чабаны в местах обитания ирбиса получили в свое распоряжение по несколько фотоловушек от неправительственной природоохранной организации с условием регулярной передачи специалистам данных с фотоловушек. В случае, если фотоловушки неоднократно фиксировали присутствие снежного барса, НПО материально поощряло местного жителя, на участке которого стабильно обитает этот редчайший представитель семейства Кошачьих. Таким образом, человек получает реальную пользу от мирного сосуществования с крупным хищником и становится лично заинтересован в его сохранении.
- Очевидно, что подобные механизмы следует предусмотреть и в законодательстве, и природоохранной практике Казахстана, изучив предварительно зарубежный опыт. А для начала – инициировать широкое общественное обсуждение проблемы при участии всех заинтересованных сторон. Надеемся, что в ходе реализации проекта нам удастся приблизиться к реализации поставленных целей и задач, в том числе и в поиске оптимальных решений конфликтных ситуаций между крупными хищниками и человеком. Мы готовы к взаимодействию и сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами, - подытожил Марк Пестов.
Подробнее о проекте и его промежуточных результатах можно узнать здесь.
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