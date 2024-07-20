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20.07.2024, 15:35

Видео с внушительным количеством змей обсуждают в Сети жители Мангистау

Экология 0 62 Сергей Кораблев

В социальных сетях распространяется видео с большим количеством змей на побережье Каспийского моря, которое вызывает неоднозначную реакцию у пользователей. Кадры объяснил председатель регионального экологического совета по Мангистауской области ассоциации Ecojer и член Общественного совета министерства экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков.

Кадр видео
Кадр видео

В Instagram-паблике «Aqtau_live» опубликовано видео, на котором запечатлены десятки переплетенных между собой змей. Кадры вызвали разную реакцию у пользователей: одни отреагировали достаточно спокойно, другие пошутили, у третьих же внушительное скопление пресмыкающихся в одном месте вызвало откровенный страх.

«Я из-за них боюсь в море купаться».

«Мамааааа, кишат».

«Обычные водянки. В детстве ездили на розовые скалы. Было жарко, бросили одежду на камни. После 16 пошли забирать, там столько змей было под вещами. Бр… До сих пор картина стоит перед глазами».

«Женский коллектив».

Как считает Адильбек Козыбаков, на видео водяной уж.

В середине лета самки откладывают яйца. Видимо, этот процесс у них происходит коллективно. В другое время скопления этого вида змей можно наблюдать поздней осенью, когда они готовятся впасть в зимнюю спячку, и в середине весны – в период спаривания, - отметил специалист.

Многие боятся водяного ужа, хотя он безобиден, наоборот, при виде человека он пытается скрыться. Опасности не представляет.

Ранее Lada.kz писала о том, как отличить ядовитую рептилию от неядовитой. Подробнее по ссылке.

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