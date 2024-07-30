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30.07.2024, 14:37

Едкий запах аммиака: в Актау экологи оштрафовали АО «КазАзот»

Экология 0 0 Наталья Вронская

Поставлена точка в споре между АО «КазАзот» и жителями села Баскудук Мунайлинского района. На протяжении нескольких лет люди жаловались на неприятный удушающий запах. Отходы по каналу сливало предприятие по производству аммиака и азота. В дело вмешался департамент экологии Мангистауской области.

Стоп-кадр из видео
Стоп-кадр из видео

На едкий запах аммиака жаловались жители села Баскудук Мунайлинского района, после чего экологи оштрафовали АО "КазАзот".

Согласно предписанию областного департамента экологии и меморандуму, заключенному между департаментом и АО «КазАзот», завершены работы по демонтажу трубопровода для предотвращения и предупреждения аварийных сбросов вместе с грунтовыми водами в сбросной канал «Кошкар-Ата».

Об этом сообщил заместитель руководителя департамента экологии по Мангистауской области Ержан Жумашев. По его словам, 17 июня 2024 года около 7:40 утра произошел кратковременный выброс нитрозного газа из-за отклонения от нормального технологического режима во время пусковых работ агрегата №3 в цехе АО «КазАзот».

В связи с этим департаментом экологии Мангистауской области проведена внеплановая проверка. Аналогичная ситуация в текущем году произошла 2 февраля. В ходе проверки было выявлено чрезмерное увеличение оксида азота и диоксида азота.

Так, в 2024 году в отношении АО "КазАзот" проведены две внеплановые проверки, по результатам которых наложен штраф по статье 328-1 КоАП на общую сумму 367 535 тенге. Кроме того, по выявленным нарушениям требований экологического законодательства департаментом внесено предписание по устранению нарушений.

В соответствии с предписанием департамента экологии по Мангистауской области и меморандумом между департаментом и АО «КазАзот» на 2021 год завершены работы по демонтажу трубопровода сточных вод, направленного в дренажный канал "Кошкар-Ата". Следующий этап - подземные стоки, образующиеся на заводе, будут переработаны и направлены на производство.

К сведению, в соответствии с требованиями экологического кодекса, с 1 января 2023 года внедрена система автоматического мониторинга для контроля выбросов вредных веществ в основных источниках и границах санитарно-защитной зоны.

В настоящее время в источниках выбросов газовых электростанций АО «КазАзот» автоматизированная система мониторинга установлена, и информация передается в национальную базу данных.

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