Каникулы с пользой: любовь к чистоте прививает застройщик в Актау

Компания-новичок «IKSOR Development» организовала свой первый субботник под названием «Эковолна - IKSOR» в рамках акции «Таза Қазақстан».

Фото организаторов

На клич «IKSOR Development» откликнулись свыше 50 человек, включая детей.

Участники были мотивированы подарками, к тому же, для школьников это были каникулы с пользой.

Также откликнулись юные спортсмены из волейбольного клуба, дзюдоисты со своими тренерами и члены «Runclub» Актау.

Взяв на вооружение инвентарь, перчатки и мусорные мешки участники акции навели порядок на набережной от композиции «I love Aktau» до Скальной тропы. Даже палящее солнце их не остановило - все работали с усердием.

Результатом продуктивного экосубботника стали 50 мешков с мусором, в основном преобладают пластиковые бутылки.

К слову, пластиковые крышки ребята передали в благотворительный фонд. Они в дальнейшем идут на переработку. Вырученные деньги направляются в благотворительный фонд «Мы люди - мы вместе», а уже оттуда - на помощь детям с ограниченными возможностями.

Мусор на набережной - это одна из больных тем. Считаю, необходимо выставлять наблюдателей, которые бы контролировали процесс и сообщали о нарушителях в полицию, - говорит графический дизайнер «IKSOR Development» Ербол Нысанбаев.

За активное участие в экосубботнике детям были вручены подарки - билеты в кино, прогулки на яхте, сапборде, сертификаты на квиз-игры.

Своими впечатлениями поделилась педагог дополнительного образования центра «Школьник» Ирина Померанцева, которая преподает лепку и скульптуру. Она пришла со своими лучшими воспитанниками.

Детям было интересно. Через труд они осознают, и на будущее сами не будут загрязнять природу. Чистый город - чистые легкие, - отметила педагог.

Подобного рода мероприятий, как подчеркнула Ирина Померанцева, должно быть больше.

Наша задача - воодушевить молодежь, прививать важность сохранения природы и ее чистоты. Нужно проводить такие субботники как можно чаще, желательно каждую неделю, - сказала представитель «IKSOR Development» Меруерт Таргынова.

Напомним, в прошлом месяце застройщик в лице «IKSOR Development» провел в Актау шахматный турнир.