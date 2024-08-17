В зоопарке Алматы рассказали о судьбе фламинго из Актау

Птенца фламинго в прошлом году спас и сохранил местный блогер Азамат Сарсенбаев. После этого его забрали в алматинский зоопарк. Сотрудники зоопарка выложили видео со спасённым птенцом фламинго.

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Сотрудники алматинского зоопарка выложили видео с птенцом фламинго, которого в прошлом году спас и выходил местный житель Азамат Сарсенбаев.

Видео опубликовали 16 августа.

К сожалению, эта птица уже не выживет в природе. Сейчас он подружился с нашими красными фламинго из центральной Америки. А сам он относится к виду обыкновенный фламинго. Заметно, как он сильно отличается от американского родственника?, – говорится в публикации алматинского зоопарка.

Напомним, отбившегося от стаи фламинго приютил дома блогер из Актау. Позже он поделился в социальных сетях, что ему может грозить штраф и уголовное наказание за передержку у себя дома спасенного птенца фламинго, который застрял в снегах в районе Каражанбаса. При этом никто из уполномоченных органов, по словам блогера, не обратился к нему и не предложил помощи.