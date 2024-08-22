Гадим тоннами: с побережья «Голубой бухты» в Мангистау вывезли 38 тонн мусора

Представители акимата Тупкараганского района выехали на место скопления мусора на побережье. По заверению местной администрации, сегодня вывезли с пляжа 38 тонн отходов.

Фото предоставлено пресс-службой акимата Тупкараганского района

На пляже «Голубой бухты» в Тупкараганском районе сегодня, 21 августа, провели уборку. Районная администрация выделила для этих целей два грузовых автомобиля и десять человек.

В итоге вывезли 38 тонн мусора. Среди мусора, помимо жестяных банок и пластика, были и органические отходы - арбузы, дыни и прочее, - пояснили в районной администрации.

В акимате района также подчеркнули, что обычно они проводят там уборку раз в неделю, но с наплывом туристов – два раза в неделю.

За это время успевает скапливаться мусор, так как люди ведут себя безответственно и не убирают за собой, - подытожили в акимате Тупкараганского района.

Напомним, ранее сообщалось, что в мусорную свалку превратилось побережье «Голубой бухты» в Мангистау.