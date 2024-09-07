Синоптики предупредили жителей Актау о неблагоприятных метеоусловиях

Данные о неблагоприятных метеоусловиях в Актау сегодня, 7 сентября, сообщили в РГП «Казгидромет».
Синоптики обещают сегодня, 7 сентября, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха в Актау. Это может способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.
Аналогичная ситуация ожидается сегодня и в Актобе.
Напомним, о погоде в выходные дни ранее рассказали синоптики Мангистау.
Неблагоприятные метеорологические условия (далее – НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
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