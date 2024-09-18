Всемирный день чистоты отметят субботниками в Мангистау

В Мангистауской области пройдет серия субботников, посвященная Всемирному дню чистоты – World Clean Up Day. В этом году экологическая акция пройдет 21 сентября. Об этом сообщили в департаменте экологии региона.

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Как отметили в областном департаменте экологии, мероприятие проходит по всему миру ежегодно.

Акция World Clean Up Day – день, когда общество объединяется для очистки природных и общественных территорий от мусора. Это важное событие помогает сделать окружающую среду чище и подчеркивает необходимость заботы о природе и экологической ответственности. Казахстан активно участвует в этой мировой инициативе, и в этом году акция World Clean Up Day состоится 21 сентября. Мероприятие пройдет во всех регионах республики. Мы призываем всех граждан активно участвовать и внести свой вклад в борьбу за чистую окружающую среду, - сказано в сообщении экологов.

Источник: департамент экологии Мангистауской области

В пресс-службе Актауского городского акимата дополнили, что до 15 октября каждую субботу с 09:00 часов будут проходить мероприятия по очистке различных территорий.

Адреса будут сообщаться дополнительно, ближе к датам. При этом субботники могут устраивать и сами жители города (по желанию) на выбранных ими территориях, их труд также внесет большой вклад в улучшение экологического состояния города, - сообщили в акимате.

Представители администрации отметили, что в качестве участков для уборки могут быть выбраны, например, пляжи, дворы домов.

Ранее жители Актау жаловались на санитарное состояние дикого пляжа на территории областного центра. Позже в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что участок привели в порядок.