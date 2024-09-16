В «мусорное ведро» превратили дикий пляж в Актау: кто наведет порядок?

Около пляжа «Достар» берег превратился в мусорную свалку. Какое решение приняли власти, в материале Lada.kz.
Между дамбой (одно из любимых мест рыбаков – прим. автора) и пляжем «Достар» есть дикий пляж. Несмотря на то, что его редко посещают отдыхающие, они же успевают оставлять после себя горы мусора. Им усеяна береговая линия.
Среди следов человеческой деятельности – пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, иная пищевая тара.
На обращение от лица горожан в городской администрации ответили, что с этой недели начался месячник. Существует возможность организовать субботник на вышеуказанном участке.
По просьбе чиновников корреспондент Lada.kz направил представителям акимата геолокацию загрязненного пляжа.
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