Большую выпь нашли в одном из жилых домов Актау

Редкую для нашего региона птицу обнаружил местный житель Азамат Сарсенбаев. Покормив птицу и забрав ее из жилого дома, Азамат выпустил птицу в районе озера Караколь.

Фото предоставлено Азаматом Сарсенбаевым

О том, что в доме №23 в 26 микрорайоне находится неизвестная птица, Азамату Сарсенбаеву сообщили его подписчики в социальных сетях. Птицей оказалась больша выпь, которая в нашем регионе считается не частой гостьей.

В итоге Азамат сегодня, 3 октября, забрал птицу из жилого дома и отвез к озеру Караколь, где выпустил птицу на волю.