Большую выпь нашли в одном из жилых домов Актау

Редкую для нашего региона птицу обнаружил местный житель Азамат Сарсенбаев. Покормив птицу и забрав ее из жилого дома, Азамат выпустил птицу в районе озера Караколь.
О том, что в доме №23 в 26 микрорайоне находится неизвестная птица, Азамату Сарсенбаеву сообщили его подписчики в социальных сетях. Птицей оказалась больша выпь, которая в нашем регионе считается не частой гостьей.
В итоге Азамат сегодня, 3 октября, забрал птицу из жилого дома и отвез к озеру Караколь, где выпустил птицу на волю.
После случая с фламинго жители города все чаще начали обращаться ко мне по многим вопросам, касающихся попавших в беду птиц. Прямо с утра очередная просьба о помощи от жителей многоэтажки – птица (большая выпь) терроризировала целый подъезд, пугая и нападая на всех, кто к ней приблизится. Птица оказалась довольно строптивой, - рассказал Азамат Сарсенбаев.
Комментарии0 комментарий(ев)