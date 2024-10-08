Для развития горячего источника в Мангистау ищут инвесторов

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Мохаммед», в чьей собственности находится земельный участок вокруг радонового источника, в данный момент находится в убыточном состоянии в связи с низкой доходностью. Для решения этого вопроса акимат Мунайлинского района ищет инвесторов для дальнейшего развития территории горячего источника.

Кадр видео

Корреспонденту Lada.kz рассказали о ситуации с состоянием терриитории вокруг горячего источника, расположенного в местности Кызылкум, в 47 километрах от Актау. Сам источник, по данным акимата Мунайлинского района, расположен на государственной земле общего пользования, но территория вокруг него находится в частной собственности ТОО «Мохаммед».

Там построена база коммунального обслуживания с использованием горячего источника. На территории базы имеются охранное помещение, комнаты для посетителей, туалеты и мусорные контейнеры, - пояснили в районной администрации.

На сегодняшний день ТОО «Мохаммед» находится в убыточном состоянии в связи с низкой доходностью. Однако, помочь предпринимателю напрямую местные власти не в силах. В акимате района отметили, что согласно статье 3 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, взаимодействие субъектов бизнеса и государства направлено на создание благоприятных условий для развития предпринимательства и общества. И один из принципов этого взаимодействия - это невозможность вмешательства государства в дела субъектов бизнеса.

В этой связи акиматом Мунайлинского района на постоянной основе проводятся работы по привлечению инвестиций в благоустройство территории, - рассказали в акимате района.

Напомним, неподобающее отношение к горячему источнику разозлило жителей Актау.