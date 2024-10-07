По-свински: неподобающее отношение к горячему источнику разозлило жителей Актау

В эти выходные волонтеры общественного фонда «Мы – люди, мы – вместе» провели субботник на территории горячего источника. Несмотря на приложенные усилия, мусора осталось много, отмечает организатор Имангазы Досмухамбетов
В социальных сетях местные жители отмечают, что более 10 лет назад на территории горячего источника сдавали в аренду юрты и комнаты, место облагораживали. Сюда не стыдно было пригласить гостей города, туристов. Сейчас же место больше напоминает свалку. Люди сравнивают отдыхающих со свиньями. Некоторые пользователи советуют чиновникам взять эту территорию под контроль и сделать въезд платным.
Несколько комментариев пользователей о свинском отношениии к горячему источнику
Провести экоакцию на территории горячего источника изъявил желание общественный фонд «Мы – люди, мы – вместе» в лице Имангазы Досмухамбетова.
Для транспортировки волонтеров, как отметил организатор субботника, городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог предоставил автобус. Помимо этого, был легковой автомобиль и микроавтобус от католической церкви. Также региональное управление внутренней политики выделил мусоровоз.
Участниками мероприятия стали более 50 добровольцев, в большинстве своем пенсионеры.
По словам Имангазы Досмухамбетова, перед волонтерами предстала нелицеприятная картина – вся степь у источника завалена пластиковыми бутылками, пакетами, пивными банками, очень много стекла. За несколько часов добровольцам удалось собрать 150 мешков мусора. Отмечается, что, несмотря на приложенные усилия, мусора осталось много. В дальнейшем планируется провести ряд субботников.
К слову, за 15 лет работы, подчеркнул Имангазы Досмухамбетов, фонд не финансировался, и существует за счет пожертвований. Руководитель фонда обращается к неравнодушным жителям, которые могут поддержать их мясом, продуктами. Они готовы принять в дар фрукты, ягоды для заготовки на зиму варенья.
Также каждую субботу фонд бесплатно готовит горячие блюда для одиноких пожилых людей, инвалидов.
Если вы знаете соседку или соседа, которые являются одинокими инвалидами, можете обращаться по номерам телефонов в WhatsApp: +7 (702) 821-06-50 (Имангазы), +7 (747) 215-93-15.
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