По-свински: неподобающее отношение к горячему источнику разозлило жителей Актау

В эти выходные волонтеры общественного фонда «Мы – люди, мы – вместе» провели субботник на территории горячего источника. Несмотря на приложенные усилия, мусора осталось много, отмечает организатор Имангазы Досмухамбетов

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В социальных сетях местные жители отмечают, что более 10 лет назад на территории горячего источника сдавали в аренду юрты и комнаты, место облагораживали. Сюда не стыдно было пригласить гостей города, туристов. Сейчас же место больше напоминает свалку. Люди сравнивают отдыхающих со свиньями. Некоторые пользователи советуют чиновникам взять эту территорию под контроль и сделать въезд платным.

Несколько комментариев пользователей о свинском отношениии к горячему источнику

Провести экоакцию на территории горячего источника изъявил желание общественный фонд «Мы – люди, мы – вместе» в лице Имангазы Досмухамбетова.

Для транспортировки волонтеров, как отметил организатор субботника, городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог предоставил автобус. Помимо этого, был легковой автомобиль и микроавтобус от католической церкви. Также региональное управление внутренней политики выделил мусоровоз.

Участниками мероприятия стали более 50 добровольцев, в большинстве своем пенсионеры.

По словам Имангазы Досмухамбетова, перед волонтерами предстала нелицеприятная картина – вся степь у источника завалена пластиковыми бутылками, пакетами, пивными банками, очень много стекла. За несколько часов добровольцам удалось собрать 150 мешков мусора. Отмечается, что, несмотря на приложенные усилия, мусора осталось много. В дальнейшем планируется провести ряд субботников.

К слову, за 15 лет работы, подчеркнул Имангазы Досмухамбетов, фонд не финансировался, и существует за счет пожертвований. Руководитель фонда обращается к неравнодушным жителям, которые могут поддержать их мясом, продуктами. Они готовы принять в дар фрукты, ягоды для заготовки на зиму варенья.

Также каждую субботу фонд бесплатно готовит горячие блюда для одиноких пожилых людей, инвалидов.