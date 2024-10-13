Последствия от обмеления Каспия назвали мажилисмены

О непростой ситуации и уже имеющихся последствиях от обмеления моря депутаты рассказали в запросе заместителю премьер-министра Роману Скляру. Народные избранники предложили принять меры по улучшению положения, сообщает inbusiness.kz.

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В своем запросе депутаты отметили, что по данным ученых, за последние 15 лет акватория моря уменьшилась на 7,1%, а также значительно снизился уровень воды в море. Обширные поля засоленного морского дна особенно заметны в районах, граничащих с Атырауской областью. Из-за их образованиявозникают немало проблем. Одна из них - ветер, дующий от моря к побережью и поднимающий песок, смешанный с солью с морского дна, который рассеивается в воздухе в виде тумана.

Врачи могут сказать, какое влияние на здоровье оказывает такой воздух. Аллергия, проблемы с дыханием, ухудшение общего состояния здоровья человека. Местное население уже ощутило это на собственном опыте, - пояснили мажилисмены.

В запросе депутаты подчеркнули, что из-за снижения уровня Каспия проблема соленого песка пока остается незамеченным государством. И поинтересовались, будут ли проводиться исследования, и выделяться средства. А также планируется ли посадка саксаула.

Еще в феврале 2022 года перед тогдашним министром экологии Серикали Брекешевым поднимали этот вопрос, просили остановить распространение опустынивания благодаря посадке саксаула. Министр в своем ответе сказал, что требуется проведение гидрологических научных исследований. С тех пор прошло почти три года, - отметили депутаты.

Мажилисмены предложили Роману Скляру в ближайшее время провести гидрогеологические научные исследования по Каспийскому побережью. А также принять меры против эрозии на осушенных прибрежных полях с помощью посадки саксаула. Это необходимо сделать, чтобы остановить соленую бурю.

Ранее сообщалось, что уровень Каспия снизится на 15 сантиметров в этом году.