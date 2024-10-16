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16.10.2024, 16:34

Нефть побеждает! Территорию заказника в Мангистау уменьшат на 55 тысяч гектаров

Экология 0 2 142 Алия Шарипова

Территория государственного природного заказника «Манаши» уменьшится. Это произойдет из-за находящегося поблизости нефтяного месторождения Тепке. Проект документа опубликован на сайте «Открытые НПА».

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

На сайте «Открытые НПА» появился проект документа с наименованием «Об уменьшении территории государственного природного (комплексного) заказника местного значения «Манаши». Его опубликовал Мангистауский областной акимат.

Уменьшить государственный комплексный природный заказник местного значения «Манаши» общей площадью 172 573,2 гектара, из них: на территории Бейнеуского района – 53 587,7 гектара, на территории Мангистауского района – 118 985,5 гектара, без изъятия земель у собственников земельных участков и землепользователей, - сказано в проекте документа.

Региональному управлению природных ресурсов и регулирования природопользования поручено принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в ведомство. Там объяснили, что необходимость в сокращении площади заказника возникла из-за открытия нефтеносной толщи углеводородов на территории месторождения Тепке.

Уменьшение территории природного заказника вызвано открытием нефтеносной толщи углеводородов в нижнеюрских отложениях на западном участке Тепке. В связи с этим возникла необходимость вывода земель из состава природного заказника для дальнейшей добычи углеводородного сырья. Разработано естественно-научное обоснование. Площадь участка, предлагаемого для вывода из состава природного заказника, составляет 55 455 гектаров, площадь природного заказника после уменьшения территории составит 172 573,2 га, - сообщили в управлении.

К слову, контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы региона Каната Кульджанова.

Уточняется, что документ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после даты его первого официального опубликования.

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