Двойное землетрясение произошло на Каспии

Землетрясения зафиксированы с разницей почти в семь часов вблизи друг от друга. Данные предоставили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Фото автора

По данным специалистов, первое землетрясение магнитудой 3.1 балла зарегистрировано в ночь на 19 октября, в 02:02 часов. Второй толчок с подобной магнитудой произошел около полудня, в 11:39 часов.

Оба эпицентра находились на глубине 68 километров.

Координаты первого эпицентра 40°35′24″ северной широты, 51°40′48″ восточной долготы. Второго - 40°26′24″ северной широты, 51°55′48″ восточной долготы.