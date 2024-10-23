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23.10.2024, 12:38

Степи Мангистау завалены отходами ценного строительного материала – мажилисмен

Экология 0 8 949 Алия Шарипова

В мажилисе на презентации поправок в Кодекс о недрах и недропользовании мажилисмен Сергей Пономарев рассказал о скоплении отходов ракушечника в Мангистауской области, передает inbusiness.kz.

Иллюстративное фото с сайта rakushkakrim.ru
Иллюстративное фото с сайта rakushkakrim.ru

Со слов депутата, в регионе вся степь завалена этими отходами.

Мы привыкли, к сожалению, видеть разлив нефти в западных регионах, и с этих борются. Но я впервые в своей жизни увидел отходы такого ценного твердого материала, как ракушечник. И его очень много в Мангистау, мы увидели, что на десятки километров пустыня завалена отходами этого материала. Из ракушечника делают блоки 20 на 40 сантиметров, и если они получились чуть меньше, то их тут же бросают. И степь вся в таких амфитеатрах, ступеньками внизу вырезана, как его добывают, добывали, обанкротились, прекратили его добычу. И не рекультивировали, не ликвидировали эти вещи, - сказал он.

При этом, по его словам, согласно Кодексу о недрах и недропользовании, ежегодные минимальные расходы на добычу твердых полезных ископаемых в разы ниже, чем по общераспространенным ископаемым.

При этом, затраты на такие общераспространенные полезные ископаемые как глина, песок они стократно ниже, чем добыча твердых ископаемых. Почему отношение такое к общераспространенным полезным ископаемым более строгое, чем к твердым полезным ископаемым. Может, было бы разумнее увеличить затраты для того, чтобы компании их рассчитывали, прикидывали и потом занимались рекультивацией? А не как сейчас в Мангистау, когда все это наваливается на бюджет региона, - спросил Пономарев.

На это ответил глава комитета геологии министерства промышленности и строительства Ерлан Акбаров.

Да, мы знаем. Но при изменении в прошлом году Кодекса о недрах была инициирована эта норма. И, к сожалению, там произошла определенная ошибка. На самом деле затраты на добычу общераспространенных полезных ископаемых должны быть намного меньше, чем на твердые полезные ископаемые. Мы это признаем. В будущем мы этот вопрос исправим, то есть будем инициировать именно эту поправку. В последующем у нас зайдут еще одни поправки, до декабря должны зайти в мажилис. По ликвидации карьеров, компетентным органом является акимат, - сообщил он.

По его словам, в данный момент по всему Казахстану есть 246 неликвидированных месторождений. Их общая территория составляет около 80 квадратных километров.

Мы постепенно этим вопросом занимаемся. Да, к сожалению, по общераспространенным полезным ископаемым никакой госконтроль не проводится, это тоже надо признать. У акиматов этих возможностей нет, соответствующих нет кадров. По комитету геологии наши инспекции по регионам, по областям представлены всего лишь тремя инспекторами. И у нас пока нет таких возможностей. Этот вопрос неоднократно обсуждался у нас и в правительстве, пока решения не нашло. Да, есть определенные проблемы, но акиматы, в основном многих областей, этим вопросом занимаются, - уточнил Акбаров.

Однако, по словам депутата Бакытжана Базарбека, понятие «общераспространенное полезное ископаемое» давно убрали из законодательства еще при принятии Кодекса о недрах и недропользовании.

Их присоединили к базовым полезным ископаемым – песок, гравий и т.д. Общераспространенное полезное ископаемое – уже нет таких понятий, это уже давно входит в твердые полезные ископаемые и будет называться «базовый стройматериал». Сам уполномоченный орган не знает требование закона, - возмутился он.

Отметим, что в мажилисе проходит презентация законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О недрах и недропользовании».

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