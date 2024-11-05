Подростки из «Зеленого клуба» сделали набережную в Актау ярче

Ребята из «Зеленого клуба» средней школы №12 активно принимают участие в уборке и благоустройстве областного центра. На этих выходных ученики 8 классов расчистили территорию пляжа на Скальной тропе, а затем раскрасили клумбы из шин, добавив яркости привычному пейзажу.

стоп кадр из видео

Каждую субботу и воскресенье ученики восьмых классов вместе с руководителем Верой Федоровной Наумовой выходят на свой любимый участок на берегу Каспийского моря в 4 микрорайоне.

Ребята не только расчищают территорию от мусора, камышей и сорняков, но и проявляют себя творчески. Так, в этот раз школьники после очистки пляжа создали несколько клумб из шин и разукрасили их в разные цвета.

«Как приятно видеть счастливые лица ребятишек, когда они с таким усердием расчищают берег моря. Поистине: "красота спасет мир!" Как приятно видеть в глазах ребят яркие огоньки после проделанной работы! Покраску делали мальчики», - поделилась впечатлениями в своем инстаграм преподаватель.

В планах было посадить живые цветы, но так как наступили холода, посадку перенесли на весну, сообщает отдел образования Актау. А яркость самих клумб придает колоритности и уникальности чистому пляжу. Ребята из «Зеленого клуба» надеются, что их труд не останется бесполезным и жители Актау будут бережнее относиться к природе.

Напомним, ранее полицейские сообщали о том, что за нарушения общественного порядка (распитие спиртных напитков, выброс мусора в неположенном месте, курение и т.д.) налагается штраф в размере 20 МРП.