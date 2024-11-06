Каспийского лосося намерены искусственно выращивать в Казахстане

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан разработало проект, в рамках которого предусмотрен вылов каспийского лосося для научного изучения и дальнейшего искусственного выращивания.

Иллюстративное фото с сайта fish.gov.ru

В рамках проекта предусмотрен отлов 13 килограммов особей каспийского лосося с 1 по 31 декабря 2024 года из казахстанского сектора Каспийского моря. Это необходимо для формирования основы маточного стада. Ставка платы за 1 килограмм лосося – 623 тенге (0,017 МРП).

Каспийского лосося будут разводить в специально созданных условиях в научных целях c последующим выпуском в среду обитания.

Целью проекта является формирование ремонтно-маточного стада каспийского лосося. После выведения части полученной молоди планируется выпуск их в естественную среду обитания, что является одним из приоритетных направлений сохранения редких и исчезающих видов в Казахстане. Для сохранения и воспроизводства генофонда редких видов организуется специализированное рыбоводное хозяйство, одной из задач которого станет развитие популяции каспийского лосося и его искусственное разведение. Введение этого вида в культуру позволит обеспечить устойчивое воспроизводство и минимизировать угрозу его исчезновения, - сказано в пояснительной записке.

Отмечается, что каспийский лосось занесен в список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб.

Проект находится на стадии обсуждения на портале «Открытые НПА» до 19 ноября 2024 года.

К слову, о том, что в регионе планируют разводить лососевые и карповые породы, чиновники говорили еще три года назад в рамках новой стратегии развития рыбного хозяйства в Мангистауской области на 2021-2030 годы. Предполагалось, что к такому виду деятельности привлекут инвесторов.

Кроме того, исполняющий обязанности руководителя Мангистауской областной инспекции рыбного хозяйства Андрей Руцкий рассказал, что делать жителям, если в их сети попал каспийский лосось. Подробнее по ссылке.

Для справки

Ремонтно-маточные стада – разновозрастные группы объектов аквакультуры, используемые для селекционных целей, целей воспроизводства гидробионтов с высокими племенными и продуктивными качествами, сохранения водных биоресурсов.