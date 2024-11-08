В Каспийском море зафиксировано землетрясение

Землетрясение произошло на Каспии в 322 километрах от Актау. По официальным данным сайта Республиканского центра сейсмологической службы при национальной академии наук Азербайджана, подземный толчок зарегистрирован в акватории Каспийского моря 7 ноября.
В Каспийском море 7 ноября, примерно в 13:34 по местному времени Актау, произошло землетрясение, сообщает сейсмологическая служба. Его интенсивность составила 3,4 балла.
Гипоцентр подземного толчка находился на глубине 67 километров.
Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
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