В Каспийском море зафиксировано землетрясение

Землетрясение произошло на Каспии в 322 километрах от Актау. По официальным данным сайта Республиканского центра сейсмологической службы при национальной академии наук Азербайджана, подземный толчок зарегистрирован в акватории Каспийского моря 7 ноября.

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В Каспийском море 7 ноября, примерно в 13:34 по местному времени Актау, произошло землетрясение, сообщает сейсмологическая служба. Его интенсивность составила 3,4 балла.

Гипоцентр подземного толчка находился на глубине 67 километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

