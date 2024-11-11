Бакланы на Каспии гибнут в браконьерских сетях

Необычное видео сняли специалисты рыбинспекции в Мангистау. Во время очередного рейда они заметили бьющихся в сетях бакланов. У сожалению, спасти удалось не всех, сообщает lada.kz.

стоп кадр из видео

По словам специалиста управления рыбной инспекции Мангистауской области Андрея Руцкого, ежедневно в сетях гибнут тюлени, рыба и птицы. Бакланы в поисках пропитания ныряют под воду и нередко также становятся жертвами браконьеров.

Рыбинспекторы достали птиц из воды. Из четырех запутавшихся бакланов выжить удалось лишь двоим. И те, говорят специалисты, получили повреждения. Не факт, что это не приведет к их гибели.

«А потом их туши вынесет на берег и все будут интересоваться, отчего гибнут птицы. Вот и ответ. Конечно, мы не можем утверждать, что все тюлени или все птицы, найденные на берегу, погибли именно из-за браконьерства. Это не так. Подтвержденных фактов, где видны следы от сетей, не так много. Однако, нужно уточнить, что четкие пятна на коже млекопитающих и птиц остаются только в случаях, когда тот же тюлень пробыл в сети очень продолжительное время. Если животное задохнулось и его вызволили через несколько часов, то следов не останется», - говорят инспекторы.

Андрей Руцкий говорит, что вред наносят только сети, предназначенные для вылова осетровых рыб.

«Важно уточнить, что гибели в промысловых сетях, установленных для рыболовства частиковых пород рыб, сазана, селедки, кефали с мелкими ячейками в 45 мм не наносят такого ущерба. Они безопасны для тюленей и птиц. Гибель происходит только в сетях, предназначенных для осетровых пород».

Рейдовые мероприятия в Тупкараганском и других районах происходят практически каждый день. Регулярно специалисты находят запрещенные сети и видят «рыбаков» на скоростных байдах. Однако, говорят инспекторы, привлечь последних им не за что. Если не поймал с рыбой и сетями, то никаких претензий у защитников фауны на Каспии быть к людям не может.

«Мы просим ввести ограничение на использование скоростных лодок типа байда. Они, в основном, оснащены моторами Yamaha 200. Дело в том, что такие рыбаки уходят от ответственности. Их безнаказанность приводит к процветанию браконьерства. Важно разработать систему, запретить использование байд со скоростными моторами, чтобы ни нам, ни пограничникам не приходилось гоняться за этими «туристами»», - говорит Андрей Руцкий.

В кавычках туристов специалист называет людей, которые берут одноименное разрешение на выход в море у пограничной службы. При этом, заверяет Андрей Руцкий, ни о каких реальных прогулочных поездках речь не идет.

«Мы не против туризма, катеров, которые в городе катают людей. Они возят их на заводских суднах с паспортами и всеми необходимыми элементами. Однако в Тупкараганском районе я не видел прогулочных катеров для туристов, которые бы занимались лицензионной деятельностью. При этом у нас большая часть людей получают разрешение от пограничной службы на выход в Каспий с туристическими целями. То есть, они представляются просто туристам, которые хотят на катере кататься и смотреть на море. У пограничной службы нет возможности ограничить им доступ . Нет оснований: он надел рыбацкий костюм, взял трал, колотушку и пошел в море на скоростной байде. Когда мы его останавливаем, проверяем документы, у него все в порядке, он заявляет, что турист, хотя видно, что человек занимается браконьерством, однако предъявить ему нам нечего. Документы в порядке», - объяснил ситуацию Андрей Руцкий.

Напомним, ранее рыбинспекция Мангистау назвала браконьерские сети одной из причин массовой гибели тюленей. Ранее оператор и специалист по экологическому просвещению Института гидробиологии и экологии Республики Казахстан Асель Баймуканова опубликовала предварительные результаты по смертности каспийских тюленей в Мангистауской области. Ранее министерство экологии и природных ресурсов РК сообщило, что на месте обнаружения около 300 мертвых эндемиков на берегу Каспия исследован состав воды. По его итогам аномальных отклонений не выявили.