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20.11.2024, 13:46

На каком этапе создания находится Институт изучения Каспия

Экология 0 1 057 Алия Шарипова

Правительством 25 января текущего года утверждено постановление о создании Казахского научно-исследовательского института Каспийского моря, обеспечение которого должно осуществляться за счет республиканского имущества, находящегося на балансе РГП «Казводхоз» Комитета водного хозяйства. Год подходит к концу, в связи с этим Kazinform запросил информацию о судьбе Института от компетентных органов.

Фото Бейбита Аргынбаева
Фото Бейбита Аргынбаева

После постановления правительства министерство водных ресурсов и ирригации РК сделало заявление.

Научно-исследовательский институт будет изучать экологические проблемы Каспийского моря, проблемы снижения уровня воды, причины вымирания тюленей и рыб, сохранение популяции каспийских тюленей, ихтиофауну, Каспийский водоем и побережье, а также обеспечивать тесное взаимодействие с коллегами в прикаспийских странах.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов отметил, что это поручение Главы государства и такие организации существуют в прикаспийских странах.

Однако в пресс-службе ведомства отметили, что вопрос создания научно-исследовательского института Каспийского моря находится в компетенции Министерства экологии и природных ресурсов.

В настоящее время идет процесс передачи имущества некоммерческого акционерного общества из Министерства водных ресурсов и ирригации на баланс министерства экологии и природных ресурсов. Работа по формированию уставного капитала НАО еще не завершена. Разработано постановление правительства, которое проходит процедуру согласования с заинтересованными государственными органами, - говорится в ответе министерства экологии и природных ресурсов.

В министерстве экологии мы попросили план работы научного института, источник финансирования, кадровую и материальноую составляющую организации.

Невозможно дать полную информацию на интересующие вас вопросы, - коротко ответили в ведомстве.

Напомним, в начале текущего года правительство утвердило постановление о создании Института Каспийского моря, подготовленное министерством водных ресурсов и ирригации.

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