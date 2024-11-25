Сброс пенной воды в Каспий опубликовал блогер из Актау

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев опубликовал видео, на котором запечатлен сброс пенной воды из водосбросного канала. Это вызвало обсуждения среди жителей города. Департамент экологии Мангистауской области опроверг заявление блогера о сбросе загрязненной воды в Каспийское море.

Кадр видео

Видео пенной воды, сливающейся из водосбросного канала в Каспий, опубликовал блогер из Актау Азамат Сарсенбаев в социальной сети. По его словам, видео он снимал сегодня, 25 ноября, в 10 часов утра.

В районе Приморского на городском пляже сливается вода бирюзового цвета, вся пенится. Как будто там какие-то примеси. И все это уходит в море. Одно и то же каждый раз, и каждый раз непонятно, какие ещё отходы сливают в море именно с этого места, - сказал Азамат Сарсенбаев.

Это вызвало обсуждения среди жителей города. В комментариях к публикации многие выразили свое недовольство ситуацией, отметив, что такие действия могут нанести вред экологии региона.

Руководитель департамента экологии по Мангистауской области Армат Джусупкалиев на запрос корреспондента lada.kz заявил следующее:

Данный водоканал используется опреснительным заводом «Каспий» и ТОО «МАЭК» для слива чистой морской воды, которая естественно пенится из-за насыщения кислородом. Блогер вводит жителей города в заблуждение. В сбрасываемой воде не содержится загрязнений, примесей или добавок. Сегодня специалисты лабораторий департамента экологии и ТОО «МАЭК» выезжали на место, взяли пробы воды и не зафиксировали никаких отклонений от нормы.

Также Армат Джусупкалиев подчеркнул, что специалисты лаборатории регулярно проводят мониторинг качества воды в водосбросном канале. Ежеквартально они берут пробы воды, чтобы убедиться в отсутствии загрязнений. По его словам, все анализы подтверждают, что вода в канале соответствует нормам, и опасности для экологии нет.

Специалисты опреснительного завода «Каспий» и ТОО «МАЭК» также подтвердили, что заводы работают в штатном режиме, и нарушения технологического процесса отсутствуют.