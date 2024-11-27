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27.11.2024, 11:21

Каспий расколется на два моря - мнение

Экология 0 16 248 Алия Шарипова

Каспий может разделиться на два моря, если ситуация с падением уровня воды в нем пойдет по наихудшему сценарию. Об этом сообщил журналист Артур Шахназарян, ссылаясь на слова сотрудника компании «КМГ Кашаган Б.В.» Артема Степанчука, выступившего на панельной сессии «Каспийской технической конференции», открывшейся в Атырау 26 ноября.

Фото автора
Фото автора

Как сообщил Артур Шахназарян в Facebook, всего сценариев развития Каспийского моря по уровню воды три.

Оптимистичный сценарий. Со слов журналиста, ряд специалистов считают, что в ближайшие годы уровень воды в водоеме стабилизируется и даже поднимется выше текущих показателей.

Худший сценарий. Исходя из исследований подрядчиков компании «Казмунайгаз Кашаган б.в.», уровень воды в море продолжит падение. И это несмотря на то, что в этом году уровень Северного Каспия резко поднялся - на 119 сантиметров. Но в целом (Северный Каспий, Средний Каспий и Южный Каспий) уровень Каспия продолжил падение и упал до отметки -29,8 метра. Как уточняет Артур Шахназарян, это наименьшая точка за последние более два десятка лет. Кроме того, уровень продолжает падать на 20 сантиметров в год.

Наихудший сценарий. По словам журналиста, этот сценарий на 40% хуже предыдущего. По нему Каспийское море ждет судьба Аральского.

Так, Арал сегодня – два отдельных «моря», а именно Северный Арал в Казахстане и Южный Арал в Каракалпакстане. По этому же сценарию, отмечает журналист, Каспий может разделиться на два водоема – отдельно «Северное Каспийское море» и «Море Среднего и Южного Каспия».

Как пояснил Артур Шахназарян, линия раскола между двумя Каспийскими «морями» пройдет по так называемой «Каспийской Седловине» – цепь горки, покрытая водой от устья реки Волги в районе Астрахани до района берега, где расположено наше месторождение Прорва Атырауской области.

Основным источником водоснабжения Каспийского моря является река Волга, которая обеспечивает около 80% притока. Это делает Северный Каспий менее уязвимым для высыхания. Однако при реализации «аральского сценария» береговые линии заметно изменятся. В этом случае Каспийская седловина может выйти из-под воды и превратиться в тонкую линию суши.

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Комментарии

4 комментарий(ев)
alixah
alixah
Про кашаган ни слова,ведь они тоже воду используют.
27.11.2024, 15:26
Ed Word
Ed Word
На мой взгляд, помимо регулирования притока воды, имеет смысл также задуматься об оттоке в Карабагаз, только не так как это уже было, не нужно достигать критической точки так сказать невозврата, но тем не менее полагаю что контролировать потребление воды Карабагазом без опасных последствий можно, а это поможет сохранить несколько кубических километров воды ежегодно. В любом случае, как также заметил спикер Артем, необходимо межправительственное внимание и подход для решения всех стран водоема. Мир всем!
27.11.2024, 10:21
Знакомый
Знакомый
Возможно все это... Ведь и это уже было давным давно . На старых картах и проведенным подводным исследованиям была обнаружена рукотворная дорога от Форта Шевчено до Астрахани по дну моря. И строилась она отнюдь не под водой! То есть когда то Каспий так же стремительно уходил! Вопрос в другом, каков период таких уходов и возвращений?
27.11.2024, 06:40
Знакомый
Знакомый
Возможно все это... Ведь и это уже было давным давно . На старых картах и проведенным подводным исследованиям была обнаружена рукотворная дорога от Форта Шевчено до Астрахани по дну моря. И строилась она отнюдь не под водой! То есть когда то Каспий так же стремительно уходил! Вопрос в другом, каков период таких уходов и возвращений?
27.11.2024, 06:40
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