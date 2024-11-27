Каспий расколется на два моря - мнение

Каспий может разделиться на два моря, если ситуация с падением уровня воды в нем пойдет по наихудшему сценарию. Об этом сообщил журналист Артур Шахназарян, ссылаясь на слова сотрудника компании «КМГ Кашаган Б.В.» Артема Степанчука, выступившего на панельной сессии «Каспийской технической конференции», открывшейся в Атырау 26 ноября.

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Как сообщил Артур Шахназарян в Facebook, всего сценариев развития Каспийского моря по уровню воды три.

Оптимистичный сценарий. Со слов журналиста, ряд специалистов считают, что в ближайшие годы уровень воды в водоеме стабилизируется и даже поднимется выше текущих показателей.

Худший сценарий. Исходя из исследований подрядчиков компании «Казмунайгаз Кашаган б.в.», уровень воды в море продолжит падение. И это несмотря на то, что в этом году уровень Северного Каспия резко поднялся - на 119 сантиметров. Но в целом (Северный Каспий, Средний Каспий и Южный Каспий) уровень Каспия продолжил падение и упал до отметки -29,8 метра. Как уточняет Артур Шахназарян, это наименьшая точка за последние более два десятка лет. Кроме того, уровень продолжает падать на 20 сантиметров в год.

Наихудший сценарий. По словам журналиста, этот сценарий на 40% хуже предыдущего. По нему Каспийское море ждет судьба Аральского.

Так, Арал сегодня – два отдельных «моря», а именно Северный Арал в Казахстане и Южный Арал в Каракалпакстане. По этому же сценарию, отмечает журналист, Каспий может разделиться на два водоема – отдельно «Северное Каспийское море» и «Море Среднего и Южного Каспия».

Как пояснил Артур Шахназарян, линия раскола между двумя Каспийскими «морями» пройдет по так называемой «Каспийской Седловине» – цепь горки, покрытая водой от устья реки Волги в районе Астрахани до района берега, где расположено наше месторождение Прорва Атырауской области.

Основным источником водоснабжения Каспийского моря является река Волга, которая обеспечивает около 80% притока. Это делает Северный Каспий менее уязвимым для высыхания. Однако при реализации «аральского сценария» береговые линии заметно изменятся. В этом случае Каспийская седловина может выйти из-под воды и превратиться в тонкую линию суши.