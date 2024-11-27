Массовая гибель тюленей в Мангистау: у эндемиков искали чуму

Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев в кулуарах мажилиса 27 ноября высказался о массовой гибели тюленей в Мангистауской области. Туши мертвых млекопитающих исследовали на различные заболевания, в том числе на чуму. Озвучены результаты.

Фото: кадр видео / Abai Media

Как сообщает Zakon.kz, Ерлан Нысанбаев напомнил, что в период с 24 октября начали фиксировать гибель тюленей.

Практически все соответствующие службы выехали на место. Это ветеринары, экологи, Институт гидробиологии и экологии, общественные организации. На сегодняшний день взяты пробы. Пока говорить рано. Но патологические материалы взяты. Первые пробы уже изучены на такие заболевания, как пастереллез, холера, чума. Результаты отрицательные. Будем ждать, - отметил министр.

По его словам, рассматриваются разные версии.

Предположений много, каждый по-своему говорит. Кто-то говорит, что случились подводные землетрясения, был выброс природного газа. Кто-то говорит, что это последствия загрязнений. Но давайте дождемся. Во всяком случае, мы ежедневно в рутинном режиме ведем информацию, каждый день утром мне докладывают, - призвал глава минэкологии.

Ранее в министерстве сельского хозяйства (МСХ) Казахстана заявили, что причины гибели тюленей на побережье Каспия исследуют ученые.

В ведомстве уточнили, что с 24 октября по 13 ноября специалисты Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства обнаружили 1034 туши тюленей, выброшенные на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе.

24 ноября сообщалось, что ущерб по факту гибели морских животных может оцениваться в 1,5 миллиарда тенге.