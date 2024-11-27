18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
499.51
525.83
4.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
27.11.2024, 18:26

«Будет только хуже»: последствия отдыха туристов сняли на видео в Мангистау

Экология 0 2 097 Алия Шарипова

Последствия отдыха туристов в виде мусора сняли на видео в Долине шаров, расположенной в местности Торыш. Жители Актау переживают, что ситуация в живописных местах региона с годами только усугубится.

Фото из архива Lada.kz с сайта Казправды
Фото из архива Lada.kz с сайта Казправды

На видео попали оставленные туристами мусор и кострище, а также поврежденная конкреция.

Дальше будет только хуже, - написал под видео пользователь mangistau_explorer.

Напомним, в 2023 году общественность шокировала кража камней в Долине шаров. Полицейские нашли водителя грузовика, который вывозил конкреции, однако он избежал наказания – правоохранители провели с ним лишь профилактическую беседу.

К тому же, в Комитете лесного хозяйства и животного мира сообщили, что живописное место не является охраняемой природной территорией. В управлении культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области недавно заявили – шары не относятся к категории памятников истории и культуры.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
"шокировала кража камней в Долине шаров" Парочка таких лежала во дворе бывшего "Райпотребсоюза"
28.11.2024, 03:16
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Киркоров раскрыл свою настоящую фамилию и национальностьНовости Мира
04.11.2024, 19:52 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...