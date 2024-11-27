«Будет только хуже»: последствия отдыха туристов сняли на видео в Мангистау

Последствия отдыха туристов в виде мусора сняли на видео в Долине шаров, расположенной в местности Торыш. Жители Актау переживают, что ситуация в живописных местах региона с годами только усугубится.

Фото из архива Lada.kz с сайта Казправды

На видео попали оставленные туристами мусор и кострище, а также поврежденная конкреция.

Дальше будет только хуже, - написал под видео пользователь mangistau_explorer.

Напомним, в 2023 году общественность шокировала кража камней в Долине шаров. Полицейские нашли водителя грузовика, который вывозил конкреции, однако он избежал наказания – правоохранители провели с ним лишь профилактическую беседу.

К тому же, в Комитете лесного хозяйства и животного мира сообщили, что живописное место не является охраняемой природной территорией. В управлении культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области недавно заявили – шары не относятся к категории памятников истории и культуры.