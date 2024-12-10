Синоптики прогнозируют 14 и 15 декабря осадки в виде снега.

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По данным gismeteo.kz, 14 декабря в Актау ожидается снег и пасмурная погода. Температура воздуха ночью -1…-2°C, днём +1°C.

По информации синоптиков днем 15 декабря температура воздуха понизится до -3°C, ночью - 2°C. Днем продержится пасмурная погода, небольшой снег.

Ранее аким Актау поручил подготовить спецтехнику для уборки дорог в период непогоды. Руководитель Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асхат Нурмухан заверил, что запас инертных материалов, необходимых для посыпки дорог в период осадков, является достаточным.