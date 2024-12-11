Нефтяные загрязнения советской эпохи ликвидированы в Мангистау

На месторождении Каражанбас завершены работы по рекультивации исторических нефтяных загрязнений. Нефтезагрязненные участки, морские и наземные амбары оставались ещё с советских времён, сообщили в пресс-службе АО НК «КазМунайГаз».

Фото КМГ

В 2020 году АО «Каражанбасмунай» (дочернее предприятие «КазМунайГаза») начало реализацию проекта по рекультивации:

Морской амбар: объём нефтяных отходов на берегу Каспийского моря составил 27 388 м³. Отходы перенесли на специальные безопасные площадки, где их очистили методом микробиологической ремедиации, после чего территория была восстановлена с использованием очищенного грунта.

Три наземных амбара: общий объём отходов составил 31 719 м³. Отходы транспортировали на утилизационный комплекс, где применяли методы микробиологической ремедиации и физико-химической обработки. После переработки территории рекультивировали.

Кроме того, были проведены работы по рекультивации 246 нефтезагрязненных участков общим объёмом 303 674 м³ с использованием микробиологической ремедиации. В результате, на месторождении Каражанбас за четыре года было утилизировано 362 781 м³ исторически загрязнённых отходов, - заявили в пресс-службе КМГ.

В компании отметили, что эти работы выполнялись в рамках меморандума, подписанного 6 августа 2019 года между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК и АО НК «КазМунайГаз», который предусматривал инвентаризацию и ликвидацию исторических нефтяных отходов до конца 2024 года.



Для справки: Микробиологическая ремедиация — это экологически безопасный метод очистки загрязнённых территорий.