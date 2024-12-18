«Оголилось дно»: минэкологии пока только фиксирует обмеление Каспия

Министр экологии Ерлан Нысанбаев, комментируя ситуацию с обмелением Каспия, сказал, что министерство фиксирует уход воды и пока изучает участки, где оголилось дно, передает Ulysmedia.kz .

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По словам Нысанбаева, на уровень Каспия влияет использование водных ресурсов. Если взять территорию Казахстана – это Урал и главный приток Каспия – река Волга.

По Уралу ведется работа, есть комиссия. Приняты соответствующие документы по улучшению ситуации. Кроме того, есть комиссия по экологическому блоку, это последствия по уменьшению стока воды. На самом деле, мы фиксируем уход воды. Я дал поручение научно-сельскому институту лесного хозяйства посмотреть в целом совместно с экологами, какая ситуация у нас может сложиться по тем участкам, где оголилось дно, - сказал Нысанбаев.

По недропользователям, загрязнителям Каспия, какие именно штрафы им были выдвинуты и сколько уже поступило в бюджет, Нысанбаев ответить затруднился. Он вспомнил только один пример.