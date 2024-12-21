Обнаружил раненую дикую птицу – к кому обращаться?

Встреча с дикой уткой на улице была неприветливой для семьи из Актау: пернатая начала щипаться. Как помочь в таких случаях птицам, узнавал корреспондент Lada.kz .

Фото местной жительницы

На днях местная жительница с мужем приехали забирать своего ребенка из специального детского сада №1 в 3 микрорайоне. Недалеко от входа они заметили маленькую дикую утку, непривычную для города.

Глава семейства аккуратно взял птицу тряпкой и перенес в безопасное место. Она сильно щипалась. Лететь не могла. Мужчина оставил ее у трансформаторной подстанции.

Не зная, куда обратиться, семья решила сообщить о случае в редакцию Lada.kz.

Специалисты Устюртского государственного природного заповедника сообщили, что эта птица – черношейная поганка.

Службы по лечению, реабилитации птиц на государственном уровне у них нет. Сотрудники Устюртского государственного природного заповедника лишь охраняют территорию озера Караколь. Единственный способ помочь - за свои средства отнести птицу к частному ветеринару.

Нашедшим раненую птицу сотрудники заповедника посоветовали лично транспортировать ее до озера Караколь в 17 километрах от Актау и передать дежурным инспекторам. Те, в свою очередь, выпустят ее на воду.

На сегодняшний день, 21 декабря, птицы возле спецсадика уже нет.

Черношейная поганка гнездится в Европе, средней и южной Азии, в Африке, в США, Южной Америкие и России. Часто селится совместно с чайками, крачками. Гнездится на водоемах. Большую часть времени проводит на воде, на берег выходит редко. При опасности ныряет. Способна совершать длительные перелеты.