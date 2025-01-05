Инвестор: Облагородить территорию радонового источника в Мангистау не представляется возможным

В компании «O’mir Glamping» сообщили, что сделка по облагораживанию территории горячего источника в Кызылкуме, расположенного в 47 километрах от Актау, не состоялась.

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По неизвестным причинам сделка по облагораживанию территории радонового источника в Кызылкуме не состоялась. Как пояснили в компании«O’mir Glamping», информация о том, что организация займется приведением места в порядок, аннулирована.

Мы искренне благодарим всех, кто выразил интерес и поддержку нашим инициативам. Однако хотим уточнить, что наши текущие усилия сосредоточены исключительно на развитии и благоустройстве территории этно-глэмпинга «O’mir Glamping», - пояснили в компании.

В организации также выразили надежду на то, что в будущем найдутся ответственные инвесторы, которые сохранят уникальность источника и создадут комфортные условия для жителей и гостей региона.

Напомним, ранее сообщалось, что горячий источник в Мангистау будет платным после реконструкции.