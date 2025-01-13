На Каспии появился «блуждающий» остров

Остров Чигил-дениз, который также называют «блуждающим», появился в Каспийском море после извержения вулкана Кумани в начале 2023 года. Об этом сообщает Oxu.Az

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Спутникам NASA Landsat 8 и 9 удалось сфотографировать остров Чигил-дениз в Каспийском море. Его называют «призрачным» или блуждающим. Он появился в начале 2023 года в результате извержения грязевого вулкана Кумани.

К концу 2024 года остров снова пропал. Ученые фиксировали подобные явления несколько раз. Причиной являлся вышеупомянутый вулкан.

Восемь предыдущих извержений происходили всплесками продолжительностью менее двух дней. Они создали острова разных размеров - от 87 до 700 метров.