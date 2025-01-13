На 31 миллиард тенге оштрафовали АО «Мангистаумунайгаз»

На компанию наложили штраф за сброс сточных вод и накопление буровых отходов. Об этом сообщили в прокуратуре Мангистауской области.

Иллюстративное фото АО «Мангистаумунайгаз»

Надзорным органом региона выявлены грубые нарушения в деятельности АО «Мангистаумунайгаз». Компания осуществляла сброс сточных вод в недра, а также копила буровые отходы без установления соответствующих лимитов.

Постановлением суда от 4 декабря прошлого года компанию привлекли к административной ответственности по статье 328 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» с наложением штрафа на общую сумму 31 миллиард тенге.

Судебный акт вступил в законную силу.

Прокурорами также установлен факт сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ от печей подогрева нефти в окружающую среду. По данному факту 11 декабря прошлого года компания также была привлечена к административной ответственности и на нее наложили штраф на сумму 1,2 миллиарда тенге.