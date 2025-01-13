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13.01.2025, 13:05

Переднеазиатского леопарда вновь заметили в Устюртском заповеднике

Экология 0 1 229 Александр Рыжих

Один из крупнейших подвидов леопардов в мире снова попал в объективы фотоловушек Устюртского государственного природного заповедника.

Кадр видео
Кадр видео

Сотрудники Устюртского природного заповедника завершили очередную проверку фотоловушек, установленных в рамках международного проекта по изучению и охране переднеазиатского леопарда. Оказалось, что с 29 октября по 21 декабря прошлого года большую кошку на территории заповедника удалось зафиксировать четырежды.

Эти данные подтверждают, что Устюртский заповедник продолжает оставаться важным местом обитания для редкого вида из семейства кошачьих, находящегося на грани исчезновения.

Возвращение переднеазиатского леопарда – это символ восстановления экосистемы Устюрта и результат наших совместных усилий, – отмечают представители заповедника. – Этот успех мотивирует нас продолжать работу по изучению и защите этого редкого хищника, - рассказали в заповеднике.

Стоит отметить, что международный проект по изучению и охране переднеазиатского леопарда осуществляется при поддержке грантов National Geographic и фонда Segré, а также в сотрудничестве с Conservation X Labs, BRCC и АСБК.

Для справки: Леопард - вид хищных млекопитающих семейства кошачьих. По критериям Международного союза охраны природы, этот подвид находится под угрозой исчезновения. Внесен в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов Казахстана с апреля 2021 года и включен в Красную книгу Республики Казахстан.

Напомним, в сентябре прошлого года камеры, установленные на территории заповедника Манашы, зафиксировали движение леопарда. 

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