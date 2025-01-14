Уборку в усиленном режиме проводят в Актау

Фото пресс-службы городского акимата

В рамках экологической акции «Таза Қазақстан», инициированной Главой государства, проводятся масштабные санитарные работы в 4, 5, 7, 9 и 11 микрорайонах.

В санитарных работах принимают участие около 400 сотрудников коммунальных служб.

Работы по санитарной очистке, благоустройству, уходу за зелеными насаждениями и обновлению освещения в городе продолжаются в усиленном режиме. К этим мероприятиям также присоединились организации, обслуживающие многоквартирные жилые дома в указанных микрорайонах. В рамках благоустройства восстанавливаются поврежденные пешеходные дорожки, скамейки, пострадавшие от рук вандалов, а также мусорные контейнеры, - рассказал заведующий сектором отдела ЖКХ Айдар Бисенов.

Отметим, что в декабре прошлого года санитарные и работы по благоустройству были выполнены в 27, 28, 29, 12, 32А и 32Б в микрорайонах. В дальнейшем подобные мероприятия планируется проводить и в других микрорайонах города.