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14.01.2025, 16:47

Уборку в усиленном режиме проводят в Актау

Экология 0 4 578 Сергей Кораблев

Усиленная санитарная уборка проводится в пяти микрорайонах, передает пресс-служба городского акимата.

Фото пресс-службы городского акимата
Фото пресс-службы городского акимата

В рамках экологической акции «Таза Қазақстан», инициированной Главой государства, проводятся масштабные санитарные работы в 4, 5, 7, 9 и 11 микрорайонах.

В санитарных работах принимают участие около 400 сотрудников коммунальных служб.

Работы по санитарной очистке, благоустройству, уходу за зелеными насаждениями и обновлению освещения в городе продолжаются в усиленном режиме. К этим мероприятиям также присоединились организации, обслуживающие многоквартирные жилые дома в указанных микрорайонах. В рамках благоустройства восстанавливаются поврежденные пешеходные дорожки, скамейки, пострадавшие от рук вандалов, а также мусорные контейнеры, - рассказал заведующий сектором отдела ЖКХ Айдар Бисенов.

Отметим, что в декабре прошлого года санитарные и работы по благоустройству были выполнены в 27, 28, 29, 12, 32А и 32Б в микрорайонах. В дальнейшем подобные мероприятия планируется проводить и в других микрорайонах города.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
maksimsh
maksimsh
санитарная обработка !! "Работы по санитарной очистке, благоустройству, уходу за зелеными насаждениями"- означает землю подметать метлами чтобы ни одной травинки не осталось! даже на фото видно как граблями снимают чахлый плодородный слой чтобы превратить город в пустыню!!!
14.01.2025, 15:07
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